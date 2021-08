Partnerska Inicjatywa Miast na lata 2021-2023 - nabór wniosków do 20 września

Partnerska Inicjatywa Miast 2021-2023. Wzmacnianie i promocja współpracy oraz wymiana doświadczeń i wiedzy między miastami to cel kolejnej edycji Partnerskiej Inicjatywy Miast na lata 2021-2023. To projekt Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, który ma na celu aktywizację miast do podejmowania działań rozwojowych. Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 20 września 2021 r.

Partnerska Inicjatywa Miast - czym jest - W ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast oferujemy atrakcyjną formę wsparcia dla miast. Miasta i zespoły projektowe dzięki PIM poszerzają wiedzę i budują kompetencji we współpracy z innymi miastami oraz ekspertami i specjalistami. PIM to odpowiedź na zgłaszaną przez miasta potrzebę wymiany wiedzy i doświadczeń, której mają pomóc we wzmacnianiu potencjału rozwojowego – zaznacza wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Szczegółowa analiza dobrych przykładów, a także nieskrępowana wymiana wiedzy i informacji pomiędzy uczestniczącymi w projekcie przedstawicielami miast, pozwoli na wyciąganie wniosków i przygotowanie rozwiązań oraz działań do wykorzystania we własnym mieście. Partnerem strategicznym Partnerskiej Inicjatywy Miast w edycji na lata 2021-2023 jest Bank Światowy. Eksperci z Banku Światowego nie tylko będą się dzielić specjalistyczną wiedzą i koordynować sieciową współpracę miast, ale będą także doradzać w przygotowywaniu rozwiązań dostosowanych do potrzeb miast w zakresie tematycznym objętym przez nową edycję PIM. PIM jest jednym z projektów strategicznych zaproponowanych w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów w 2017 roku - kluczowym dokumencie w zakresie kształtowania polityki państwa w okresie średnio i długookresowym. Jakie obszary tematyczne obejmie nowa edycja Partnerskiej Inicjatywy Miast (PIM) w latach 2021-2023? Obszary tematyczne, w których będą realizowane główne założenia projektu, zostało poprzedzone konsultacjami z miastami, organizacjami je zrzeszającymi oraz ekspertami. Obszary tematyczne obecnej edycji PIM: Miasto cyfrowe,

Miasto inicjatyw PPP (Partnerstwa Publiczno-Prywatnego)

Miasto zielone. PIM 2021-2023 - dla kogo? Do udziału w projekcie mogą aplikować miejscowości posiadające status miejski czyli: miasta na prawach powiatu,

gminy miejskie,

gminy miejsko-wiejskie, Do kiedy i jak przesyłać wnioski o uczestnictwo w PIM na lata 2021-2023? Miasta zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać chęć swojego udziału poprzez wypełnienie i przesłanie do MFiPR, za pośrednictwem ePUAP załączonego poniżej formularza wniosku o uczestnictwo w PIM (formularz aplikacyjny), opatrzonego podpisem kwalifikowalnym. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisu nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument delegujący upoważnienie. Ważne!

Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 20 września 2021 r. Wnioski nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Miasta zainteresowanie przystąpieniem do projektu PIM mogą w trakcie naboru kontaktować się z MFiPR poprzez adres mailowy: pim@mfipr.gov.pl, w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień kwestii ujętych we wniosku o uczestnictwo w projekcie. Jak zostaną ustanowione składy poszczególnych sieci tematycznych? Skład każdej z trzech sieci tematycznych zostanie ostatecznie ustanowiony po ocenie nadesłanych zgłoszeń oraz rozmowach przeprowadzonych ze wskazanymi w formularzach przedstawicielami miast (zespołami projektowymi), których wnioski zyskają najwyższą ocenę. W trakcie przeprowadzanych rozmów zostanie dodatkowo zweryfikowana komunikatywna znajomość języka angielskiego osób wskazanych do udziału w projekcie. Ostatecznie zakwalifikowanych do każdej z sieci tematycznych nie będzie więcej niż 10 miast. Wykaz miast zakwalifikowanych do PIM zostanie upubliczniony na stronach internetowych MFiPR. Wszyscy Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach naboru w drodze korespondencji elektronicznej. Od wyników naboru nie przysługuje odwołanie. Jednocześnie MFiPR zastrzega sobie prawo unieważnienie naboru bez podania przyczyny. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do uczestnictwa w projekcie PIM! Załączniki: Zasady przygotowania i prowadzenia Partnerskiej Inicjatywy Miast w edycji na lata 2021-2023 Wniosek o uczestnictwo w projekcie PIM – edycja na lata 2021-2023 (formularz aplikacyjny) Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej