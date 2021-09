Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków na dofinansowanie do wycieczek szkolnych? Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, są dodatkowe środki.

Poznaj Polskę - dodatkowe 10 mln zł na program

Wyasygnowaliśmy dodatkowe blisko 10 mln zł na dofinansowanie wyjazdów szkolnych w ramach programu "Poznaj Polskę"; czekamy na zgłoszenia - poinformował w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

"Poznaj Polskę" to program, w ramach którego szkoły mogą otrzymać środki na dofinansowanie wyjazdu do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Na jego realizację Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło pierwotnie 15 mln zł. Wnioski o dofinansowanie wycieczek organy prowadzące szkoły mogły składać od poniedziałku 6 września.

Czarnek w rozmowie w TVP INFO poinformował, że w związku z dużym zainteresowaniem, na program przeznaczono 10 mln zł więcej. "Zwiększamy limit do 25 mln zł. Prosimy o kolejne zgłoszenia, bo mamy dodatkowe blisko 10 mln zł dla kolejnych kilkudziesięciu tysięcy uczniów. Czekamy na zgłoszenia" - powiedział minister.

Wyraził wdzięczność wszystkim dyrektorom szkół i nauczycielom za zainteresowanie wycieczkami szkolnymi. "To będzie odbudowywało naszą wspólnotę szkolną i więzi pomiędzy uczniami, a także kontakty miedzy uczniami a nauczycielami. To się robi najlepiej na wycieczkach" - powiedział Czarnek.

Wskazał, że w ciągu pierwszych pięciu dni składania wniosków zarejestrowano "ogrom zgłoszeń, które wyczerpały limit". "W sumie dotyczy to dzisiaj blisko 100 tys. uczniów, którzy w ramach 15 mln zł już się udają i będą się udawali na wycieczki do punktów edukacyjnych" - podkreślił.

Dofinansowanie wycieczek szkolnych

W ramach programu "Poznaj Polskę" dofinansowywane są wyjazdy dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych organizowane w trakcie zajęć lekcyjnych, czyli od września do czerwca. Wycieczki muszą być realizowane w ramach czterech obszarów edukacyjnych: śladami Polskiego Państwa Podziemnego; śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego; kultura i dziedzictwo narodowe; największe osiągnięcia polskiej nauki.

Szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki, maksymalnie na: wycieczkę jednodniową – do 5 tys. zł; wycieczkę dwudniową – do 10 tys. zł; wycieczkę trzydniową – do 15 tys. zł.

Poznaj Polskę - do kiedy wnioski?

Organy prowadzące szkoły mogą składać wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej do 30 września br. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięcia w bieżącym roku. O przyznaniu środków decydować będzie kolejność wpływu do ministerstwa prawidłowo wypełnionych wniosków. Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie wycieczek będzie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie MEiN. Organ prowadzący szkołę podpisze umowę z ministerstwem i otrzyma pieniądze na wyjazd uczniów.

Program "Poznaj Polskę" jest realizowany przez MEiN we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej, Fundacją Nauk Humanistycznych oraz Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi.