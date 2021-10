Szpitale tylko dla zaszczepionych na COVID-19? Minister Zdrowia Adam Niedzielski komentuje.

Szpitale tylko dla zaszczepionych?

Szef MZ w radiu RMF FM był pytany, czy możliwe jest wprowadzenie zasady, że do szpitali - poza nagłymi przypadkami i sytuacją zagrożenia życia - byłyby wpuszczane jedynie osoby zaszczepione.

"Rozumiem taki pomysł, który jest formułowany z perspektywy eksperckiej i na pewno on, w zdecydowanym stopniu, zabezpieczyłby funkcjonowanie szpitali, chociażby w trybach zabiegowych. Ale z drugiej strony jest to oczywiście pomysł abstrakcyjny, bo nie może być tak, że osobie, która potrzebuje pomocy, się jej odmawia" - powiedział Niedzielski. Dodał, że dotyczy to również zabiegów planowych.

Szef MZ zwrócił uwagę, że spośród pracowników medycznych jedynie niewielka część nie zdecydowała się na szczepienie.