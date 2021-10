Czy przychodnie mogą nie przyjmować niezaszczepionych? Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec odpowiada.

Przychodnie a niezaszczepieni

Podczas Kongresu 590 w Warszawie rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec został zapytany przez PAP o skomentowanie przypadków odmowy przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej przyjęcia pacjentów, którzy nie są zaszczepieni na Covid-19.

„Nie ma podstaw prawnych do tego, żeby takiej osoby nie przyjmować. W olbrzymiej większości personel medyczny jest już zaszczepiony. Po drugie, nie wiemy z jaką chorobą mamy do czynienia” – odpowiedział Chmielowiec.

Rzecznik pacjentów przyznał, że szczepienie na Covid-19 nie jest obowiązkowe, ale wszystkich do niego zachęca. „Szczepienie daje nam ochronę, że przejdziemy łagodniej tę bardzo ciężką chorobę, a system ochrony zdrowia będzie odporniejszy” – powiedział Chmielowiec.

Według rzecznika, w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem u pacjenta lekarz podstawowej opieki zdrowotnej powinien zlecić tzw. wymaz. „Pacjent powinien udać się do punktu wymazowego i tam ustalić, czy jest czy nie jest zarażony. Natomiast nie ma podstaw, żeby nie przyjmować pacjenta niezaszczepionego” - powiedział Chmielowiec.

Teleporady

Kolejnym rozwiązaniem wskazanym przez rzecznika jest odbycie wizyty w formie teleporady. Zapytany o skuteczność teleporad rzecznik odpowiedział, że są one dobrym rozwiązaniem, ale powinny zostać zracjonalizowane. „To zracjonalizowanie już jest. Jest rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia w sprawie standardów udzielania świadczeń zdrowotnych w formie teleporady” – poinformował Chmielowiec.

Rzecznik dodał, że teleporady mogą zastąpić osobistą wizytę u lekarza w przypadku, kiedy pacjent stara się o przedłużenie recepty. Wymienił też przypadki, w których lekarz bezwzględnie powinien przyjąć pacjenta osobiście.

„Wizyta w formie osobistej musi się bezwzględnie odbyć, jeżeli dotyczy dziecka do 6. roku życia, pacjenta z podejrzeniem choroby nowotworowej, pacjenta z chorobą przewlekłą, którego stan się pogorszył i pacjenta, który pierwszy raz udaje się na wizytę” – wymienił Chmielowiec.

Rzecznik dodał, że Biuro Rzecznika Praw Pacjenta otrzymywało zgłoszenia dotyczące nadużywania teleporad i interweniowało w takich przypadkach. Zwrócił też uwagę na sytuację osób, które nie mogą udać się osobiście do przychodni ze względu na wiek.

„Jeżeli nie ma realnego zagrożenia tym, że pacjent jest zarażony koronawirusem, tylko jest to osoba starsza, do której trzeba przyjechać, pomóc jej, to taka wizyta domowa powinna się odbyć” – powiedział Chmielowiec. Dodał, że w ubiegłym roku jego biuro otrzymało ok. 1100 sygnałów związanych z odmową wizyty osobistej ze strony placówek podstawowej opieki zdrowotnej.

„Staramy się interweniować, wydawać zalecenia do placówek podstawowej opieki zdrowotnej, żeby tego typu sytuacje nie powstawały” – powiedział Chmielowiec. Dodał, że na początku pandemii zgłoszeń o nieprawidłowościach było więcej, ale teraz widać stabilizację.

Odwiedziny w szpitalach

W trakcie rozmowy z PAP rzecznik praw pacjenta zwrócił uwagę na kwestię odwiedzin chorych w szpitalach przez osoby, które nie są zaszczepione na koronawirusa. „Na tym tle było wiele problemów. Przepis ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta mówi o tym, że pewne prawa, w tym prawo do odwiedzin, można ograniczyć. Ale nie można całkowicie rodzin pacjentów pozbawić tego prawa” – wyjaśnił rzecznik. Dodał, że w tej sprawie szczegółowe zalecenia szpitalom wydało Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny.

„Pamiętajmy o tym, że to zależy od sytuacji epidemicznej w danym regionie. Nie może być tak, że dana placówka zamyka się, bo tak jest jej wygodnie” – powiedział Chmielowiec.

Rzecznik przypomniał, że problemy związane z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia można zgłaszać pod numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800-190-590. Numer jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00.