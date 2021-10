Fundusz Polski Ład - ponad 97% samorządów otrzyma dofinansowanie

Fundusz Polski Ład - dofinansowanie dla samorządów. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Ponad 23 mld złotych na inwestycje otrzyma łącznie 2785 jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, czyli aż 97 proc. samorządów. To fundusze na budowę lub modernizację żłobków, przedszkoli, szkół, dróg, ścieżek rowerowych czy infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Rząd wprowadza największe zmiany w czasach wolnej Polski, których celem jest szybki rozwój naszego kraju.

– Dziś jest szczególny dzień, kiedy możemy otworzyć nową księgę inwestycji lokalnych, inwestycji samorządowych. To dla mnie też wspaniały i bardzo optymistyczny moment. Rządowy Program Polski Ład to dobra odpowiedź na kryzys. To propozycja wyjścia z tarapatów, w które popadł cały świat wraz z pandemią COVID-19. Pokazujemy, że naprawione finanse publiczne pozwoliły nam zbudować fundament do skoku w nowoczesność – powiedział premier.

Rządowy Funduszu Polski Ład – wsparcie dla samorządów

Program Inwestycji Strategicznych dedykowany jest dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz związków jednostek samorządu terytorialnego. Bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych przyspieszy rozwój wszystkich samorządów.

Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Samorządy mogły wnioskować o fundusze z 35 obszarów w wysokości nawet 95 proc. dofinansowania na m.in.: budowę dróg, kanalizacji, oczyszczalni, czy odnawialnych źródeł energii. Pozostały niewielki procent inwestycji dołożą JST z własnych budżetów.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że rządowe fundusze będą prawdziwym kołem zamachowym zdrowego rozwoju gospodarczego. Takiego, które przez inwestycje tworzy nowe miejsca pracy, a one tworzą perspektywę rozwoju dla mieszkańców.

– Ten program (Program Inwestycji Strategicznych) jest programem bezprecedensowym. To dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj jest wyjątkowa chwila – program rządowy Polski Ład, program inwestycji dla samorządów o wielkości powyżej 23 mld zł, to jedyny i największy taki przez ostatnie 30 lat – w czasach wolnej Polski – podkreślił szef rządu. I dodał: – To program, który ma szansę zmienić oblicze naszych miast, wiosek, powiatów, gmin, województw. Wspaniały program, który jednocześnie pokazuje, że niezależnie od różnych problemów potrafimy budować finansowanie, które daje perspektywę rozwoju.

Fundusz Polski Ład - wyniki pierwszego naboru

Od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 roku trwała pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków. W ramach Programu zostanie zbudowanych lub zmodernizowanych m.in.:

97 przedszkoli (to 10 000 nowych miejsc),

40 żłobków (to 2 000 nowych miejsc),

530 szkół,

ponad 3 000 km dróg,

600 km ścieżek rowerowych,

60 siłowni plenerowych.

Prezes Rady Ministrów podkreślił, że po raz pierwszy po 1989 roku samorządy w takiej skali skorzystają z rządowego wsparcia inwestycyjnego. Wsparcie otrzyma 2785 JST w Polsce, w tym wszystkie miasta wojewódzkie.

Polski Ład - kolejny nabór dla wsi popegieerowskich

Szef polskiego rządu ogłosił, że w przyszłości będzie kolejny nabór dla wsi popegieerowskich, aby równo rozwijały się wszystkie gminy. Polska transformacja oraz neoliberalne elity zapomniały o tych regionach. Realizując rządowe programy pokazujemy, że w trudnych czasach można wypracować największe wartości, dzięki naprawie finansów publicznych.

– Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład jest skonstruowany tak, aby szanse trafiały wszędzie – do każdej gminy, każdego powiatu. Państwo samorządowcy doskonale to odczytacie, kiedy na naszych stronach pokażemy wszystkich, którzy otrzymali pieniądze na realizację inwestycji strategicznych powiedział Prezes Rady Ministrów.

Polski Ład

Rząd wprowadza Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu – planu odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Przede wszystkim zostaną wprowadzone korzystne zmiany podatkowe. Sektor zdrowia zostanie odbudowany i docelowo dofinansowany w wysokości 7 proc. PKB.

– Polski Ład, który jest programem obniżki podatków dla większości Polaków, będzie korzystny także dla tych najbogatszych. Właśnie dlatego, że tworzy perspektywy sprawiedliwego rozwoju, perspektywy nowych wysoko płatnych miejsc pracy, wyższych zarobków netto, emerytur bez podatku, dróg, doinwestowanej służby zdrowia, doinwestowanego systemu oświaty. To jest rządowy program Polski Ład w praktyce – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.