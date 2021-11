Wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży i opiekunów

Podatki i opłaty lokalne 2021/2022 r. przyjęte przez Radę Ministrów. Czy dojdzie do zmniejszenia wpływów z podatku od nieruchomości do budżetów gmin?

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody pod koniec 2021 r. Co się zmieni?

„Polska strategia wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” przyjęta przez Radę Ministrów.

Polska strategia wodorowa do 2030 r.

Uwagi RPO do projektu strategii rozwoju usług społecznych

Akcja "Szkoła do hymnu" 2021 r.

"Szkoła do hymnu" 2021 r. to akcja zachęcająca szkoły, przedszkola i placówki oświatowe do odśpiewania "Mazurka Dąbrowskiego".