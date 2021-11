Ważność certyfikatu covidowego wydłużona o rok dla osób po trzeciej dawce szczepienia

Certyfikat covidowy wydłużony o rok dla osób zaszczepionych trzecią dawką.

Ministerstwo Zdrowia wydłuża ważność certyfikatów covidowych dla osób po trzeciej dawce szczepienia. Dokument będzie ważny przez rok od daty przyjęcia dawki przypominającej.

"Wydłużenie okresu ważności certyfikatu dokonujemy w oparciu o rekomendację Rady Medycznej. Trzecie szczepienie jest na tyle istotne dla budowy naszej odporności, że pozwoliliśmy sobie nie czekać na decyzję na poziomie całej Unii Europejskiej. Zachęcam wszystkich już zaszczepionych do skorzystania z przypominającego szczepienia, a niezaszczepionych do wejścia do grona osób chronionych przez szczepienia" – wyjaśnia minister zdrowia Adam Niedzielski.

Obecnie nie ma międzynarodowych ustaleń dotyczących Unijnego Certyfikatu COVID i przyjęcia dodatkowej dawki szczepienia. Dlatego przyjęcie trzeciej (lub dodatkowej drugiej) szczepionki nie było odnotowywane na certyfikacie.

Certyfikat COVID a trzecia dawka

Po decyzji ministerstwa, od soboty 13 listopada, certyfikat COVID jest ważny przez rok od daty przyjęcia dawki przypominjącej. Osoby, które przed tą datą przyjęły dawkę przypominającą, także będą miały roczny termin ważności certyfikatu.

Podobnie jak po przyjęciu drugiej dawki (w przypadku szczepionki Johnson&Johnson – jednej dawki), tak i teraz dokument będzie dostępny dla pacjentów w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) oraz aplikacji m-obywatel.

Osoby niekorzystające z jednego z tych dwóch narzędzi elektronicznych mogą poprosić o wydruk certyfikatu w placówce Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub punkcie szczepień.

Trzecia dawka - dostępność

Trzecia dawka przypominająca szczepionki przeciw COVID-19 (druga w przypadku szczepionki J&J) jest dostępna od 2 listopada dla każdej osoby w wieku powyżej 18 lat, której od pełnego zaszczepienia minęło przynajmniej pół roku.

E-skierowanie wystawiane jest automatycznie po upływie sześciu miesięcy od pełnego zaszczepienia. Do dziś – jak podaje Ministerstwo Zdrowia - ponad 1,2 mln osób przyjęło dawkę przypominającą.

Resort zapowiada, że osoby z deficytem odporności, które skończyły 12 lat mogą natomiast korzystać z 3 dawki dodatkowej szczepienia przeciw COVID-19 (drugiej w przypadku szczepionki J&J). Jednak w przypadku tych osób, decyzja o wydłużeniu ważności Unijnych Certyfikatów COVID zostanie podjęta po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Rady Medycznej.

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl