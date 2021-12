Ochotnicza straż pożarna - świadczenia ratownicze 200 zł miesięcznie

Świadczenie ratownicze będzie wypłacane strażakom ochotnikom (OSP) w wysokości 200 zł miesięcznie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA po osiągnięciu 65. roku życia (w przypadku mężczyzn) oraz 60. roku życia (w przypadku kobiet).

Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa nie będzie wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. Świadczenie przysługiwać będzie także ratownikowi górskiemu (ochotnikowi z TOPR i GOPR).

Odszkodowania dla strażaków ratowników OSP

Ustawa zakłada również wprowadzenie legitymacji strażaka ochotnika, która będzie umożliwiała korzystanie ze zniżek. Wzmocniona zostanie także ochrona prawna druhów ochotników. Uregulowane zostały też kwestie odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin. Dotyczy to sytuacji uszczerbku na zdrowiu lub śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych.

Tania energia dla jednostek OSP

Jednostki OSP mają dzięki nowym przepisom możliwość rozliczenia kosztów dostaw energii elektrycznej według najkorzystniejszej taryfy.

Odznaczenia dla strażaków OSP

Zasłużonym druhom OSP prezydent RP będzie mógł nadać Krzyż św. Floriana. Z rąk ministra spraw wewnętrznych strażacy OSP otrzymywać będą wyróżnienia w postaci Odznaki Świętego Floriana "Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej".

Sejm a poprawki Senatu

17 grudnia 2021 r. posłowie odrzucili m.in. poprawkę do ustawy zgłoszoną przez Senat mówiącą o zmniejszeniu liczby lat do 20 zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, brania czynnego udziału w akcjach ratowniczych, które są potrzebne do otrzymania świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników OSP. Posłowe odrzucili również senacką poprawkę, według której prawo do ekwiwalentu pieniężnego powinno przysługiwać także strażakowi OSP, który uczestniczył w zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Przyjęte zostały poprawki mówiące o tym, aby skreślić przepis, na podstawie którego działania strażaków ratowników OSP miałby organizować i koordynować naczelnik wyznaczony przez zarząd OSP. W dotychczasowej praktyce naczelnik jest wybierany przez walne zebranie członków OSP. Przyjęto także poprawkę, która zmienia ustawę o żegludze śródlądowej, dodając przepis, na podstawie którego prowadzenie działań ratowniczych przez OSP na jednostkach pływających wyposażonych w napęd o mocy silnika do 20 kW oraz długości kadłuba do 7,5 metra, nie będzie wymagać posiadania dokumentu kwalifikacyjnego. Ma to ułatwić strażakom ochotnikom niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń na wodach.