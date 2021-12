Wybory na radnego - podwyższono limit wydatków na kampanię wyborczą

Minister Finansów rozporządzeniem z 6 grudnia 2021 r. zaktualizował kwoty niezbędne do ustalenia limitu wydatków na kampanię wyborczą w wyborach samorządowych.

Art. 378 § 1 Prawa wyborczego stanowi, że w wyborach do rady komitety wyborcze mogą wydatkować na agitację wyborczą wyłącznie kwoty ograniczone limitami wydatków.

Limit wydatków ustala się, mnożąc kwotę, o której mowa poniżej, przypadającą na jeden mandat radnego przez liczbę mandatów przypadających na okręg lub okręgi, w których komitet wyborczy zarejestrował kandydatów. Jest to w wyborach :

1) do rady gminy w gminach liczących do 40 000 mieszkańców – 1 187,42 złotych;

2) do rady gminy w gminach liczących powyżej 40 000 mieszkańców oraz w wyborach do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy – 1 424,91 złotych;

3) do rady powiatu – 2 849,82 złotych;

4) do rady miasta w miastach na prawach powiatu – 4 274,73 złotych;

5) do sejmiku województwa – 7 124,54 złotych.

Kwoty te Minister Finansów rozporządzeniem z 6 grudnia 2021 r. zaktualizował z uwagi na inflację za ostatnie lata. Zostały one zwiększone w stosunku do poprzedniego stanu prawnego o 11,6%.

Konstytucyjny wymóg vacatio legis

Wprowadzenie aktualizacji kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego wynika z konieczności zachowania vacatio legis w odniesieniu do prawa wyborczego. Sposób jej rozumienia uszczegółowiono w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2006 r., sygn. akt K 31/06 (Dz. U. poz. 1493). Wynika z niego konieczność zachowania co najmniej sześciomiesięcznego terminu od wejścia w życie istotnych zmian w prawie wyborczym do pierwszej czynności kalendarza wyborczego (rozumianymi nie tylko jako sam akt głosowania, ale jako całość czynności objętych tzw. kalendarzem wyborczym). Jest to zasada wynikająca z art. 2 Konstytucji (cz. III uzasadnienia pkt 6.5).

Propozycja zmian w Kodeksie Wyborczym

Zmiana limitów odpowiada zmianom zaproponowanym przez Państwową Komisję Wyborczą w „Informacji o realizacji przepisów Kodeksu wyborczego oraz propozycje ich zmiany” z dnia 25 stycznia 2021 r. (znak: ZPOW-502-1/21). W dokumencie tym Państwowa Komisja Wyborcza postuluje konieczność wprowadzenia Centralnego Rejestru Wyborców. Potrzeba wprowadzenia z tym związanych zmian w Kodeksie wyborczym zachodzi m.in. w niektórych przepisach określających wysokość limitów wydatków na kampanię wyborczą. To z kolei powoduje konieczność wpisania do tych przepisów nowych, zwaloryzowanych kwot. I właśnie dlatego została przeprowadzona waloryzacja.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z 6 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego - Dz.U. 2021 poz. 2309