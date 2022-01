MSWiA: 456 wozów ratowniczo-gaśniczych dla OSP

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego tworzy ranking gmin w zakresie wypełnienia przez jej mieszkańców obowiązku złożenia deklaracji CEEB o źródłach ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Przeszło 1 mln złożonych deklaracji do CEEB - ranking najlepszych gmin

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano streszczenie projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zakłada on m.in. wykonywanie pracy zdalnej w urzędach administracji publicznej.

Do strażaków ochotników z całego kraju trafi 456 wozów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wprowadzenie administracyjnych kar pieniężnych dla gmin, które nie wywiążą się do końca 2027 r. z wymogów unijnej dyrektywy ściekowej – przewiduje projekt nowego Prawa wodnego. W wariancie pesymistycznym gminy mogą zapłacić nawet 315 mln zł kar.

Czy dwie rodziny mieszkające w jednym domu mają prawo do dodatku osłonowego?

1 marca 2022 r.: Do kiedy lekarz, pielęgniarka, student, mają się obowiązkowo zaszczepić?

Do 28 lutego 2022 r. organy prowadzące szkoły powinny przekazać sprawozdania z realizacji programu Laboratoria Przyszłości.

Laboratoria Przyszłości – sprawozdania do 28 lutego 2022 r.

Laboratoria Przyszłości – pytania i odpowiedzi

Całość kupowanego wyposażenia musi znaleźć się w szkołach najpóźniej 1 września 2022 roku. Organy prowadzące szkoły które otrzymają wsparcie w 2021 roku są zobowiązane do wydatkowania co najmniej 60% otrzymanego wsparcia do 31 grudnia 2021 roku.