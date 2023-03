W styczniu 2023 r. koleją podróżowało ponad 8 mln osób więcej niż rok temu

Kolej przewiozła w styczniu tego roku ponad 29,6 mln osób, czyli o 8,2 mln więcej niż rok wcześniej. Oznacza to wzrost o 38,3 proc. w stosunku do stycznia 2022 r., kiedy to z usług kolei skorzystało 21,4 mln podróżnych - poinformował we wtorek Urząd Transportu Kolejowego.