Wskaźniki i stawki od 1 marca 2023 r. Emerytalne, rentowe, mundurowe, dodatki.

1 588,44 zł w przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, tj. kwoty 3 176,88 zł, z tym że kwota renty socjalnej nie może być niższa niż 10 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, tj. kwoty 158,84 zł. Renta socjalna nie przysługuje, jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

01.03.2023 r. – 29.02.2024 r.