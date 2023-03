Polski Kongres Klimatyczny 2023

Praktyczne aspekty transformacji klimatyczno-energetycznej oraz zagraniczni eksperci na Polskim Kongresie Klimatycznym

Transformacja klimatyczno- energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Jej skuteczność zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy. W Warszawie odbywa się Polski Kongres Klimatyczny, wydarzenie szeroko obejmujące wszystkie grupy interesu wokół tej tematyki, z udziałem zagranicznych gości z krajów Europy Centralnej i Północnej. Podczas kongresu będą omawiane aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do strategii klimatycznych dla tego regionu.

Polski Kongres Klimatyczny 2023 - patroni merytoryczni

Patronami merytorycznymi wydarzenia są Deloitte, WiseEnergia oraz Polska Akademia Nauk, natomiast o swoich projektach opowiedzą między innymi AMS, Polenergia i Energa.

Tomasz Gasiński z Deloitte podkreśla, dlaczego praktyczne podejście do wytycznych europejskich jest kluczowe dla skuteczności transformacji klimatyczno-energetycznej -

Nasza Planeta wysyła coraz więcej sygnałów, które powinniśmy odczytywać jako ostrzeżenie i poważnie traktować fakty oraz prognozy dotyczące globalnego ocieplenia. Kraje, które ratyfikowały Porozumienie paryskie zobowiązały się do podjęcia dynamicznych działań, aby ograniczyć emisje gazów cieplarnianych – głównie CO2. Regulatorzy w większości krajów definiują ambitne cele ograniczenia emisji i wskazują ścieżki transformacji – takie jak Europejski Zielony Ład oraz pakiet regulacji „Gotowi na 55” (Fit for 55). Z przeprowadzanych ostatnio badań i analiz realnej gospodarki wynika, że definiowane ambicje klimatyczne przedsiębiorstw rzadko jeszcze podparte są konkretnymi planami działań. Jako ludzie kreujący kształt i tempo transformacji klimatycznej powinniśmy zadać sobie zasadnicze pytania: „Czy wierzymy w postępujące ocieplenie klimatu?”, „Czy jesteśmy zdeterminowani, aby już teraz podjąć konkretne działania?”. W innym przypadku, z wysokim prawdopodobieństwem, nie uda się osiągnąć celów Porozumienia paryskiego, a konsekwencje będą bardzo dotkliwe nie tylko dla przyrody i różnorodności biologicznej, ale także dla warunków życia i dalszego rozwoju ekosystemów w tym oczekiwanego rozwoju gospodarczego i bezpiecznej przyszłości ludzkości.

Skuteczne wdrożenie zmian wymaga współpracy interesariuszy reprezentujących obszar biznesu, samorządów i instytucji pozarządowych. Kluczowym ogniwem są tu Samorządy, które przede wszystkim są największymi beneficjentami środków unijnych na działania usprawniające zielona transformację, ale również ustanawiają lokalne zasady legislacyjne, które muszą przyczynić się do zmian koncepcji inwestorów realizujących najważniejsze inwestycje infrastrukturalne i komunalne w miastach i regionach. Wśród Partnerów Kongresu jest AMS, największa w Polsce firma reklamy zewnętrznej, inwestująca w infrastrukturę transportową miast.

AMS od lat realizuje strategię współtworzenia miast inteligentnych m.in. poprzez budowę mebli miejskich łączących rozwiązania reklamowe z duchem ekologii. Aktywizujemy lokalne społeczności, samorządy i biznes, podkreślając, jak ważna jest komunikacja społeczna dająca poczucie wpływu na otaczającą rzeczywistość i odpowiedzialności za naszą planetę. Tworzenie rozwiązań nature based solution w miastach przynosi korzyści zarówno środowiskowe, jak społeczne. Potrzebna jest więc debata publiczna i wymiana doświadczeń, które te procesy przyspieszy i udoskonali - Prezes AMS, Marek Kuzaka.

Polski Kongres Klimatyczny 2023 - panele

W panelach wystąpią eksperci w kwestiach związanych z energetyką, udziałem samorządów w transformacji klimatyczno- energetycznej, instytucje finansujące i eksperci w zakresie zarządzania terenami zielonymi oraz nature-based solutions dla miast i regionów. Eksperci omówią między innymi znaczenie partnerstw przy tworzeniu nowoczesnego systemu rozproszonego i przyszłość polskiej energetyki, rolę technologii CCUS w dążeniu do neutralności klimatycznej, RE Power EU, bezpieczeństwo energetyczne i polski mix energetyczny, raportowanie ESG i taksonomię zrównoważonego finansowania w kontekście inteligentnej dekarbonizacji przemysłu energochłonnego w Polsce, oraz zagadnienia finansowe takie jak ocena efektywności inwestycji przez instytucje finansujące i future-proofing oraz usprawnienie procesów w projektach inwestycyjnych w OZE.

Odnawialne źródła energii odgrywają kluczową rolę w procesie dekarbonizacji – podkreśla Krzysztof Kobyłka - Kierownika Programu Energia i Klimat w WiseEuropa - Jednak wraz z obniżaniem emisji w elektroenergetyce i postępującą elektryfikacją ważne jest, żeby zreflektować się nad czekającymi nas wyzwaniami w kolejnych dekadach, w obszarach trudnych do zdekarbonizowania. Do takich należą np. resztki emisji w energetyce, czy przemyśle. CCS to łańcuch technologii, które pozwalają na wychwycenie, transport oraz składowanie dwutlenku węgla, zapobiegając tym samym ich przedostawaniu się do atmosfery. Pomimo, że działające technologie wychwytu są już dostępne, skalowanie innowacji wymaga czasu, wysiłku finansowego i odpowiedniego otoczenia regulacyjnego. Rozwijanie tych technologii musi rozpocząć się teraz, jeśli chcemy je wyskalować w kolejnej dekadzie.

Istotna może okazać się współpraca międzynarodowa, która jest źródłem innowacji i nowej wiedzy, opartej często o wieloletnie doświadczenia zespołów funkcjonujących w pełnej świadomości klimatycznej. Właśnie wymiana wiedzy i doświadczeń oraz identyfikacja najlepszych praktyk stały się źródłem inspiracji do zaproszenia ekspertów zagranicznych i utworzenia CNE Climate Summit jako integralnej części Polskiego Kongresu Klimatycznego. W wydarzeniu weźmie udział Beatrice Coda z CINEA, Europejskiej Agencji Klimatu Infrastruktury i Środowiska, która dystrybuuje środki finansowe na realizacją największych projektów europejskich związanych z osiąganiem Green Deal, między innymi na projekty energetyczne cross-border, Rolandas Urbonas Dyrektor Wykonawczy z Litewskiego Instytutu Energii, James Hughes, Minister ds. Ekonomicznych w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie, Niels Frederik Malskær z Duńskiej Agencji Energetyki oraz Javad Kaypour ze Sztokholmskiego Instytutu Środowiska.

W związku z kryzysem wywołanym wojną rosyjską i jej konsekwencjami dla Europy, kwestie związane z energetyką i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii są jednym z kluczowych aspektów wydarzenia w kontekście definiowania najlepszych praktyk dla działań lokalnych, opartych o edukację społeczności w tym zakresie i promowanie innowacyjnych rozwiązań.

Rola i udział odbiorców energii stanowi kluczowy element transformacji sektora energetycznego. Początkowo cele i rozwiązania były zdefiniowane przez pryzmat dekarbonizacji wywołanej kryzysem klimatycznym, oczekiwaniami inwestorów oraz Klientów. Wydarzenia roku 2022 wzmocniły potrzebę zmian – z uwagi na m.in. brak surowców czy przerwane łańcuchy dostaw. To, w zderzeniu z rosnącym zapotrzebowaniem na wszelakie produkty, postawiło praktycznie każdą branżę przed wyzwaniami energetycznymi. Odbiorcy energii podejmują szereg działań, poprzez które ich rola w systemie energetycznym zaczyna się zmieniać. Stają się wytwórcami, dystrybutorami, agregatorami czy w końcu świadomymi uczestnikami rynku. Wiele przedsiębiorstw oraz podmiotów publicznych do tej pory nie zarządzało obszarem energetycznym lub robiło to w sposób reaktywny. Wymuszona zmiana podejścia, otwarcie na ryzyko i opracowywanie strategii jego mitygacji, budowanie nowych kompetencji w zespołach technicznych i zakupowych przedsiębiorstw to tylko część działań jakie zauważamy – podkreśla Piotr Hałoń - Senior Manager i Risk Advisory w Energy, Resources & Industrials Deloitte.

Udział w wydarzeniu to przede wszystkim szansa na zdobycie nowej wiedzy i kontaktów. Agenda Polskiego Kongresu Klimatycznego zakłada dwa dni debat na temat najbardziej aktualnych kwestii związanych z operacyjnym zarządzaniem zieloną transformacją, nową energetyką, finansowaniem inwestycji, ofertą nauki dla biznesu, roli biznesu w dochodzeniu do celów klimatycznych, digitalizacji w przyspieszeniu transformacji klimatyczno- energetycznej i innych zagadnień związanych z ochroną klimatu i środowiska, z udziałem praktyków.

Celem organizacji Polskiego Kongresu Klimatycznego jest utworzenie platformy wymiany doświadczeń integrującej interes publiczny z biznesem, w przestrzeni merytorycznej wskazanej przez środowisko naukowe.

Polski Kongres Klimatyczny skierowany jest do biznesu, sektora publicznego, jednostek samorządowych, instytucji finansujących, przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych, spółek skarbu państwa, przedstawicieli firm oferujących rozwiązania technologiczne, ubezpieczycieli inwestycji, ekspertów, pracowników naukowych i innowatorów, inwestorów, dziennikarzy i innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla podmiotów publicznych i płatny dla prywatnych.

Polski Kongres Klimatyczny 2023 - rejestracja

Rejestracja uczestników: www.polskikongresklimatyczny.pl

Współpraca i kontakt do organizatora: biuro@polskikongresklimatyczny.pl Tel. +48 888 770 651