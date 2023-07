e-płatności, e-pełnomocnictwa i inne nowe usługi online administracji publicznej. Od kiedy?

Polacy chętnie korzystają z usług e-administracji i doceniają cyfrowe usługi, np. e-recepty czy automatyczne rozliczenie PIT (Twój e-PIT). Od 2016 r. liczba profili zaufanych zwiększyła się z ok. 400 tys. do ponad 16 mln. Nowe przepisy zakładają m.in udostępnienie nowych usług administracji publicznej przez Internet. Dzięki e-płatnościom będzie można online zapłacić opłaty urzędowe, a urząd sam przypomni o tym, przesyłając powiadomienie w aplikacji mObywatel.



Ponadto, od 14 lipca zostanie udostępniona wersja mObywatel 2.0. Aplikacja będzie rozbudowana o nowe funkcje i dokumenty, w tym mDowód. Będzie to nowy, elektroniczny dokument tożsamości, który da możliwość potwierdzenia tożsamości przy załatwianiu spraw urzędowych i innych w niemalże każdej sytuacji, w której aktualnie używamy dowodu osobistego. Wprowadzenie równoważnego mobilnego dokumentu tożsamości oznacza, że Polska jest w czołówce państw dokonujących cyfryzacji.

Najważniejsze nowe rozwiązania w e-administracji