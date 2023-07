Dodatkowy mandat w Parlamencie Europejskim dla Polski. Od kiedy?

Na spotkaniu ambasadorów państw członkowskich przy UE w Brukseli osiągnięto porozumienie w sprawie przydziału mandatów w Parlamencie Europejskim w przyszłej kadencji dla poszczególnych krajów. Polska ma otrzymać dodatkowy mandat w PE przyszłej kadencji - przekazało 26 lipca 2023 r. PAP źródło unijne. Oznacza to zwiększenie liczby polskich europosłów z 52 do 53.

Polska otrzyma dodatkowy mandat w Parlamencie Europejskim w przyszłej kadencji

Informacje te w rozmowie z PAP potwierdził stały przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś.



Kolejne wybory do PE odbędą się w czerwcu 2024 roku. W kwestii ustalenia składu europarlamentu inicjatywa ustawodawcza należy do PE, a ostateczna decyzja wymaga jednomyślności państw członkowskich.



W związku z wyjściem z UE Wielkiej Brytanii kierownictwo PE zaproponowało w kolejnej kadencji zwiększenie mandatów dla niektórych krajów.



Za postulatem Polski o dodatkowy mandat przemawiają statystyki. Według danych demograficznych w 2018 roku populacja Polski stanowiła 7,41 proc. populacji UE-28. Tymczasem według najnowszych danych to 8,41 proc. populacji UE-27, a zatem wzrost o 1 pkt procentowy.



Ze Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

