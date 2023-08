Minister Czarnek: dzięki 500 plus urodziło się o 140-160 tysięcy więcej dzieci

Program 500 Plus przyniósł wzrost urodzeń w stosunku do prognozowanych w 2014 r. o jakieś 140-160 tys. Pozwolił także wyjść ze skrajnego ubóstwa 90 proc. rodzin, które go doświadczały – powiedział 7 sierpnia 2023 r. w TVP Info minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków

Prezydent Andrzej Duda podpisał 7 sierpnia 2023 r. nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nowela podwyższa od 1 stycznia 2024 r. świadczenie 500 plus do 800 zł na każde dziecko, do ukończenia przez nie 18 roku życia. ZUS, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 r.

Kolejny wniosek dopiero na nowy okres świadczeniowy (od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.) Wszystkie inne zasady wsparcia dla rodzin pozostają bez zmian. Nabór wniosków o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, który będzie trwał od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r., zostanie otwarty 1 lutego 2024 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać tylko elektronicznie, przez: aplikację mobilną mZUS,

PUE ZUS,

portal Emp@tia,

bankowość elektroniczną banków lub SKOK, które współpracują z ZUS.

Minister Czarnek: wobec prognoz z 2014 r. świadczenie 500 plus przyniosło wzrost 140-160 tys. urodzeń



"500 Plus przyniosło wzrost urodzeń w stosunku do prognozowanych w 2014 r. o jakieś 140-160 tys. To tak, jakby miasto wielkości np. Radomia – było albo by go nie było, więc jeśli ktoś się z tego śmieje, to gratuluję poczucia humoru" – powiedział minister Czarnek.



Zwrócił uwagę, że program pozwolił wyjść ze skrajnego ubóstwa ponad 90 proc. rodzinom, które go doświadczały.



"W sytuacji, kiedy rodzice pracujący na wynagrodzeniu minimalnym – wówczas 1700 zł otrzymali na trójkę swoich dzieci 1500 zł, a mieli wcześniej 0 zł, to oznaczało podwojenie budżetu" – powiedział Czarnek.

"Lider opozycji Donald Tusk, jeszcze kilka niedawno mówił, że osoby korzystające z Programu 500 Plus nie chodzą do pracy, biją żony, a teraz przypomniało im się, że oni chcą, aby 800 plus weszło w życie od 1 czerwca z mocą wsteczną. To hipokryzja, którą Polacy widzą i obłuda, która jest widoczna na twarzy Donalda Tuska i jego ludzi" – ocenił szef MEiN.



Jak zaznaczył, "nie można wierzyć ludziom, którzy mówili, że nie będą podwyższać podatków a podwyższyli (...), że nie będą ruszać wieku emerytalnego, a podnieśli go" – wskazał minister. "Nie można wierzyć ludziom, którzy na zmianę mówią tak albo inaczej(...). To są ludzie, którzy mają jeden program polityczny: kłamać, kłamać i jeszcze raz kłamać. (...) Zmieniają zdanie w zależności od okoliczności, od pory roku i od dnia" – ocenił minister Czarnek. (PAP)

Autor: Magdalena Gronek

mgw/ joz/