Szybki Internet dla każdego? Koniec z obszarami białych plam?

Szybki Internet dostępny dla każdego? Zakończył się największy w historii nabór wniosków dotyczących zapewnienia dostępu do szybkiego Internetu na obszarach białych plam. Jak podkreśla minister cyfryzacji Janusz Cieszyński - zaangażowanie w projekt było olbrzymie.

Poprawić dostęp do Internetu

W latach 2014-2023 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa prowadzone były działania, które poprawiły dostęp do internetu szerokopasmowego w obszarach, w których przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie dostarczali takich usług. Dzięki funduszom unijnym zbudowano sieć, która swoim zasięgiem obejmie ponad 2 mln gospodarstw domowych.

Nowe inwestycje finansowane ze środków europejskich i krajowych z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowego i Krajowego Planu Odbudowy są kontynuacją dotychczasowych działań. Dostęp do szybkiego Internetu jest bardzo istotny.

„Szybki Internet pozwoli nam pracować, uczyć się, robić zakupy online i załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, ale też np. oglądać filmy bez straty jakości obrazu czy grać w gry online bez opóźnień w transmisji” – zaznaczył szef resortu cyfryzacji.

Ogromna inwestycja

Cztery miliardy złotych - tyle dotychczas zainwestowano, a aktualne działania to największa w historii inwestycja w budowę sieci telekomunikacyjnej podzielona na dwie części, dzięki której szybki internet o przepustowości co najmniej 300 Mb/s dotrze do ponad 1,6 mln internetowych białych plam.

Duże zainteresowanie operatorów

Jednym z dodatkowych kryteriów oceny projektów w ramach naboru wniosków „Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam”, które premiują wnioskodawców, realizujących na terenie projektu więcej inwestycji własnych, jest deklaracja kwoty inwestycji własnych.

Zainteresowanie projektem wśród operatorów okazało się olbrzymie. Miał na to wpływ również efekt zastosowania nowatorskiej – na skalę Unii Europejskiej – metody szacowania wartości inwestycji i ustalania jej warunków.

„64 operatorów złożyło rekordową liczbę 307 wniosków na dofinansowanie w ramach 187 obszarów – to bezprecedensowa sytuacja. Projekt opiewa na kwotę prawie 9 mld złotych i jest to największa inwestycja w tym obszarze, jaką kiedykolwiek poczyniliśmy w Polsce. Operatorzy zadeklarowali 750 mln jako kwotę inwestycji własnych, niezależnych od dofinansowania, co świadczy o ich olbrzymim zaangażowaniu w ten projekt” - powiedział szef resortu.

Gdzie szybki Internet?

Na stronach rządowych można znaleźć informację o miejscach, w których CPPC otrzymało wnioski o dofinansowanie inwestycji w budowę sieci telekomunikacyjnej. Jeśli wniosek operatora zostanie pozytywnie oceniony niedługo rozpocznie się inwestycja.

