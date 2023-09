900 zł nagrody specjalnej dla nauczycieli. "Nie jest to powód do radości i szczęścia, bo chodzi o stały wzrost płac"

Oświatowa Solidarność domaga się skokowego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. "Chcemy też stałego powiązania płac w oświacie ze wskaźnikiem w gospodarce. Ten postulat nie zmienia się od ponad 40 lat" – wskazał Waldemar Jakubowski, Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność.

900 zł nagrody specjalnej dla nauczycieli

Jakubowski pytany, jak odnosi się do zapowiedzi 900 zł nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, odpowiedział, że "pewnie nauczyciele się za nią nie obrażą, natomiast nie jest to powód do radości i szczęścia, bo chodzi o stały wzrost płac".

REKLAMA

Oświatowa Solidarność oczekuje także standaryzacji warunków pracy. "Z tym mamy wielki problem. System oświaty jest bardzo skomplikowany, to nie tylko szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, ale także szkoły dla dorosłych, szkoły specjalne, ośrodki wychowawcze, młodzieżowe domy kultury" – wskazał Jakubowski.

Nauczyciele wykonujący tę samą pracę otrzymują różne wynagrodzenie

Standaryzacja pracy, jak kontynuował, jest konieczna, bo sytuacja jest taka, że nauczyciele wykonujący tę samą pracę otrzymują różne wynagrodzenie, zależnie od tego, w jakiej placówce pracują. "Standaryzacja warunków pracy to też kwestia ustalenia obowiązków nauczycieli i innych pracowników oświaty w sposób możliwie sztywny" – dodał.