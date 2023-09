PFRON otworzył wypożyczalnię sprzętów dla niepełnosprawnych. Wózki, skutery, notatniki brajlowskie, powiększalniki telewizyjne, aparaty słuchowe i inne

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił wypożyczalnię technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością. Poinformował o tym 5 września 2023 r. Paweł Wdówik - wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. W wypożyczalni dostępnych jest ok. 14 tys. różnych urządzeń. Kto może skorzystać z wypożyczalni?

Wypożyczalnia sprzętów i urządzeń dla osób z niepełnosprawnościami - kto może wypożyczać

PFRON informuje, że z wypożyczalni może skorzystać każdy, kto:

REKLAMA

ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, która chce wypożyczyć.

W sytuacji, gdy stan zdrowia danej osoby pogorszył się na tyle, że nie może korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych go utracił (np. kradzież, zniszczenie) – może ona zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) przy oddziale wojewódzkim PFRON. Jeśli opinia CIDON będzie pozytywna, będzie mógł złożyć wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej (np. wózka).

Co załączyć do wniosku?

REKLAMA

Jednocześnie PFRON informuje, że gdy wniosek do wypożyczalni dotyczy wypożyczenia technologii wspomagającej wymienionej w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, to do wniosku o wypożyczenie trzeba dołączyć zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, wystawione przez uprawnionego lekarza.

Ponadto wnioskodawca do wniosku o wypożyczenie załącza zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego. Na liście technologii dostępnej opublikowanej przez PFRON znaleźć można informację, które technologie wymagają takiego zlecenia.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej składa się przy użyciu SOW (System Obsługi Wsparcia

finansowanego ze środków PFRON) w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W razie potrzeby pomoc w wypełnieniu wniosku zapewnia pracownik CIDON.

Pracownik CIDON po otrzymaniu wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej sprawdza go pod względem formalnym. Sprawdza też czy wnioskodawca nie otrzymał w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku dofinansowania na taką samą jak wnioskowana technologię wspomagającą.

Jeżeli wniosek jest niekompletny, pracownik CIDON informuje wnioskodawcę o konieczności jego uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Po pozytywnej weryfikacji formalnej wniosku pracownik CIDON kontaktuje się z wnioskodawcą w celu uzgodnienia terminu i zakresu doradztwa co do doboru technologii wspomagającej.

Pracownik CIDON umawia konsultację z doradcą PFRON w celu dokonania właściwego doboru technologii wspomagających. Wnioskodawca ma prawo do co najmniej jednej konsultacji w zakresie doboru rodzaju technologii wspomagającej, który wskazał we wniosku.

Dokonanie właściwego doboru technologii wspomagających może odbywać się z zastosowaniem testów na wybranych egzemplarzach technologii wspomagających.

Konsultacje oraz testy technologii wspomagających odbywają się w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę lub uzgodnionym z nim przez pracownika CIDON lub doradcę PFRON.

W SOW umieszczona zostaje informacja o ostatecznie dobranej technologii wspomagającej. Technologia wspomagająca dobrana w wyniku konsultacji może różnić się od wskazanej przez Wnioskodawcę we wniosku.

REKLAMA

Informacja uzgodniona z wnioskodawcą jest przekazywana wraz z wnioskiem do RARS (Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych). W informacji zawarte jest także wskazanie zakresu przeszkolenia lub instruktażu użytkowania danej technologii wspomagającej, z jakiej powinna skorzystać osoba z niepełnosprawnością.

Brak akceptacji przez wnioskodawcę uzgodnionego wyboru technologii wspomagającej skutkuje zaniechaniem kontynuacji prowadzonej procedury i zakończeniem jej w systemie SOW. Wnioskodawca w tym przypadku może złożyć ponownie wniosek, który będzie rozpatrywany przez innego doradcę PFRON.

Jakie sprzęty można wypożyczyć?

W wypożyczalni są m.in. wózki i skutery dla osób niepełnosprawnych ruchowo, notatniki brajlowskie, powiększalniki telewizyjne czy wysoko zaawansowane technologicznie aparaty słuchowe, a także technologia AAC dla osób, które nie mogą się komunikować w standardowy sposób.



Sprzęt kupiła Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, która będzie wysyłała niepełnosprawnym sprzęt i go serwisowała, a nabór i weryfikację wniosków osób z niepełnosprawnościami będzie prowadził PFRON. Prezes Funduszu Krzysztof Michalkiewicz zapowiedział, że zainteresowani będą mogli najpierw przetestować sprzęt, a lista dostępnych urządzeń będzie aktualizowana co pół roku.



Minister Wdówik podkreślił, że każdy z tych sprzętów jest drogi, kosztuje od kilkudziesięciu, do kilkunastu tysięcy złotych. W sumie, jak poinformował, w wypożyczalni jest 14 tys. jednostek sprzętu za ok. 100 mln zł.

Ważne Za wypożyczenie sprzętu zapłacą kaucję w wysokości 2 proc. wartości wypożyczonego urządzenia.

Minister Wdówik o zakupach sprzętu do wypożyczalni

"Wchodzimy w rozwiązania, które w innych krajach europejskich już funkcjonują. Rewolucją jest to, że od tej pory zaawansowane urządzenia będą dostępne w ramach wypożyczenia" – powiedział wiceminister Paweł Wdówik na konferencji prasowej, którą 5 września zorganizowano w bazie Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych w Nowej Wsi Ełckiej (woj. warmińsko-mazurskie).



Dodał, że "docelowy plan tej wypożyczalni jest taki, żeby ona umożliwiała indywidualny dobór i wyposażenie człowieka niepełnosprawnego w wysokie technologie".



Wdówik powiedział, że wbrew doniesieniom mediów kupno sprzętu poprzedziły konsultacje w ramach Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych.



"Nie mam poczucia, że w jakimkolwiek momencie nastąpiło przekroczenie prawa, wiem, że działaliśmy bardzo skrupulatnie (...), w granicach wyznaczonych przepisami" – podkreślił Wdówik.

Przyznał, że w związku z trwająca kampanią wyborczą spodziewa się kolejnych ataków dotyczących kupna sprzętu i uruchomienia wypożyczalni.

"Rozumiem, że w tym czasie (kampanii wyborczej – PAP) będziemy atakowani z tysiąca różnych powodów. (...) Kupujemy wysokie technologie, nie kupujemy wyrobów medycznych. To nie jest wypożyczalnia wyrobów medycznych. To jest wypożyczania technologii wspomagających" – podkreślił Wdówik.

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski dodał, że zarzuty związane z uruchomieniem wypożyczalni traktuje "w kategoriach ataku politycznego". Agencja będzie serwisowała sprzęt i wysyłała go niepełnosprawnym, a na etapie przygotowań kupiła ten już dostępny.

"Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych w swoich działaniach wielokrotnie była kontrolowana przez wszystkie instytucje kontrolne, m.in. CBA i NIK. W żadnym z tych badań nie było zastrzeżeń, były za to pochwały za jakość, skuteczność realizowanych przedsięwzięć i przejrzystość postępowań, które mimo tego, że są niejawne, są prowadzone w sposób rzetelny i zgodny z prawem" – powiedział Kuczmierowski.

Według niego wypożyczalnia "narusza dzisiaj na rynku interesy dystrybutorów, producentów czy różnych sieci powiązań, które korzystały i miały wypróbowane przez lata swoje pozycje, właśnie w ramach dostarczania tych technologii wspomagających". Podkreślił, że będzie ona otwarta dla osób z niepełnosprawnościami, będzie udostępniać sprzęt bez kosztów. "Będzie łamała oligopole, więc ataków będzie jeszcze trochę" – powiedział Kuczmierowski.

(PAP)

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska

jwo/ joz/

Źródło: Zasady i szczegóły programu PFRON znajdują się w dokumencie „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”.