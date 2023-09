Mieszkasz w Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ciechanowie, Ostrołęce? 8 pociągów przyśpieszonych Kolei Mazowieckich z nowymi nazwami

Zakończył się konkurs zorganizowany przez Koleje Mazowieckie na nowe nazwy pociągów przyspieszonych. Spośród ponad 190 nadesłanych prac komisja wybrała zwycięskie 8, które już wkrótce staną się kolejowymi przydomkami pociągów mazowieckiego przewoźnika.

8 pociągów KM z nowymi nazwami

Rzecznik prasowa Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska wyjaśniła, że konkurs dotyczył przyspieszonych relacji pomiędzy Warszawą a miastami takimi jak: Ciechanów, Czyżew, Działdowo, Łuków, Ostrołęka, Płock, Radom czy też Siedlce.



Propozycje miały nawiązywać do miejsc, postaci lub wydarzeń związanych z daną miejscowością.



Zwycięskie nazwy to:

Ciechan (Warszawa–Ciechanów),

Czyżyk (Warszawa–Czyżew),

Działdowiak (Warszawa–Działdowo),

Łukowiak (Warszawa–Łuków),

Kurpiak (Warszawa–Ostrołęka),

Mazoviak (Warszawa– Płock),

Radomianka (Warszawa–Radom),

Siedlecki (Warszawa–Siedlce).



"Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem internautów. Dzięki zabawie podróżni KM mogli zabrać bezpośredni głos i wymyślić nazwy pociągów, którymi na co dzień dojeżdżają do pracy czy też szkoły. Mogę zdradzić, że wiele prac skradło serca jurorów, jednak mogliśmy wybrać tylko 8 z nich. Komisja konkursowa kierowała się prostotą, oryginalnością, a także nawiązaniem do historii miast, regionu, czy też otaczającej przyrody" – powiedział członek zarządu Kolei Mazowieckich oraz przewodniczący Kapituły Konkursowej Dariusz Grajda.



Koleje Mazowieckie przekazały, że pasażerowie Kolei Mazowieckich będą mogli skorzystać z połączeń przyspieszonych o nowych nazwach w ostatnim kwartale 2023 roku. (PAP)

REKLAMA

autorka: Marta Stańczyk

mas/ apiech/