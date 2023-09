Zarobki w komisjach wyborczych w 2023 roku. 800 zł dla przewodniczącego, 600 zł dla członka, 240 zł dla męża zaufania. Uwaga! Termin upływa 15 września!

W wyborach parlamentarnych w 2023 roku wyższe będą stawki wypłacane członkom obwodowych komisji wyborczych. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej otrzyma 800 zł tzw. diety, zastępcy przewodniczącego 700 zł, a członkowie komisji zarobią 600 zł - informuje dziennik "Fakt" w piątkowym wydaniu.

Zarobki w komisjach wyborczych w 2023 roku.

Jak pisze gazeta, diety za pracę w obwodowych komisjach wyborczych wzrosły, a okazję do dodatkowego zarobku będzie mieć więcej osób. "Po raz pierwszy diety otrzymają także mężowie zaufania, którzy mają czuwać nad prawidłowym przebiegiem głosowania" - informuje dziennik. Przypomina, że termin na zgłaszanie kandydatur upływa w piątek, 15 września.



Jak szacuje Krajowe Biuro Wyborcze, by przeprowadzić wybory do Sejmu i Senatu, konieczne będzie utworzenie 31 tys. komisji, "a zatem do obsługi wyborów konieczne będzie zwerbowanie nawet kilkuset tysięcy ludzi" - zauważa gazeta.



Gazeta podaje, że w górę idą wszystkie stawki wypłacane członkom obwodowych komisji wyborczych. "Przewodniczący komisji zarobi 800 zł, jego zastępcy 700 zł, a członkowie obwodowych komisji wyborczych mogą liczyć na 600 zł wypłaty" - wylicza. Dodaje, że mężowie zaufania otrzymają z kolei 40 proc. diety członka komisji, czyli po 240 zł. (PAP)

maja/ mmu/

REKLAMA

Na czym polega praca w obwodowej komisji wyborczej?

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy:

przeprowadzenie głosowania w obwodzie,

czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,

ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości,

przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Kto może być kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1. jest obywatelem polskim;

2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Ważne Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Kandydatem do składu komisji nie może być:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1. kandydat w wyborach;

2. komisarz wyborczy;

3. pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;

4. pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;

5. urzędnik wyborczy;

6. mąż zaufania;

7. obserwator społeczny;

8. osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:

a) małżonkiem,

b) wstępnym,

c) zstępnym,

d) rodzeństwem,

e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,

f) osobą pozostającą w stosunku przysposobienia

– jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;

9. pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Co zrobić, aby zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Jeśli chcesz zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, skontaktuj się z komitetem wyborczym. Możesz też samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub komisarzowi wyborczemu, wtedy w przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji przez komisarza wyborczego Twoja kandydatura może zostać wykorzystana. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy (w Warszawie zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem urzędów dzielnic m.st. Warszawy, właściwych dla siedziby danej komisji).

Zgłoszenia tylko do 15 września!

Zgodnie z Kalendarzem wyborczym termin na zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 15 września 2023 r. Obwodowe komisje wyborcze powołane zostaną do dnia 25 września 2023 roku.

Państwowa Komisja Wyborcza wkazuje, że:

samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji,

przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających określoną listę kandydatów na posłów lub kandydata na senatora,

przepisy Kodeksu wyborczego nie regulują kwestii udzielania osobom zbierającym podpisy pod zgłoszeniem list kandydatów na posłów lub kandydata na senatora obietnicy zgłoszenia ich jako kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, jednakże w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej osoby te powinny być uprzednio informowane, że samo zgłoszenie nie gwarantuje powołania w skład komisji,

do oceny naruszenia przepisów karnych Kodeksu wyborczego uprawnione są tylko organy ścigania i sądy,

zgodnie z art. 106 § 3 Kodeksu wyborczego, zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść finansową lub osobistą jest zabronione, a zatem naruszenie wskazanego przepisu wiąże się z naruszeniem przepisu karnego Kodeksu wyborczego.

Źródło: Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej.