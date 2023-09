Zarobki w CBA 2023. Ile zarabiają szefowie, dyrektorzy, kierownicy i agenci?

Ile zarabiają funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego? Sprawdziliśmy. Właśnie otrzymali inflacyjną podwyżkę ze skutkiem od 1 marca 2023 roku.

Zarobki w CBA

Zarobki kierownictwa i innych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego są określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 6 października 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2396).



Stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy CBA określa tabela, stanowiąca załącznik do tego rozporządzenia. Aktualna tabela prezentuje się następująco:

Lp. Stanowisko służbowe Stawka uposażenia zasadniczego w złotych 1 Szef CBA 13 500-14 500 2 zastępca Szefa CBA 10 500-13 000 3 dyrektor departamentu, dyrektor biura, dyrektor delegatury 8500-9900 4 zastępca dyrektora departamentu, zastępca dyrektora biura, zastępca dyrektora delegatury 7900-9300 5 doradca Szefa CBA 7500-9900 6 główny ekspert 7500-9900 7 naczelnik wydziału 7500-8800 8 kierownik referatu 6700-8600 9 zastępca naczelnika wydziału 6500-8400 10 kierownik sekcji 6100-7900 11 ekspert, audytor wewnętrzny, główny księgowy, radca prawny 6100-8400 12 agent specjalny 7000-7800 13 starszy agent 6400-6950 14 agent 5800-6350 15 młodszy agent 5400-5750 16 specjalista 5100-5350 17 młodszy specjalista 4800-5050 18 inspektor 4500-4750 19 młodszy inspektor 4200-4450

Co istotne uposażenie zasadnicze funkcjonariusza CBA wzrasta z tytułu wysługi lat o 5% po 5 latach służby i o dalszy 1% za każdy następny rok służby, aż do wysokości 35% po 35 latach służby. Podstawę wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy CBA z tytułu wysługi lat stanowi stawka uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych. Zaś kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Podwyżka uposażeń ze skutkiem od 1 marca 2023 r.

Wyżej wymienione stawki zostały właśnie podwyższone o 7,8 procent (tj. planowany średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej na 2023 rok) przez rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 13 września 2023 r. (Dz. U. z 18 września 2023r. poz. 1907).



Stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy CBA zostały w tym rozporządzeniu podniesione o 7,8% i zaokrąglone do 50 zł, przy czym dolna wartość przewidziana dla danego stanowiska została zaokrąglona w dół, a górna w górę. Taki sposób podwyżki pozwolił na zmianę uposażenia każdego funkcjonariusza o dokładnie 7,8%, bez konieczności zmiany innych parametrów uposażenia lub przenoszenia na inne stanowisko służbowe.



Co bardzo ważne (mimo, że ww. rozporządzenie wejdzie w życie 19 października 2023 r.), stawki określone w nowym rozporządzeniu stosuje się od 1 marca 2023 r.

Poniżej podwyższone stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy CBA wynikające z rozporządzenia z 13 września br.:

Lp. Stanowisko służbowe Stawka uposażenia zasadniczego w złotych 1 Szef CBA 14 550-15 650 2 zastępca Szefa CBA 11 300-14 050 3 dyrektor departamentu, dyrektor biura, dyrektor delegatury 9150-10 700 4 zastępca dyrektora departamentu, zastępca dyrektora biura, zastępca dyrektora delegatury 8500-10 050 5 doradca Szefa CBA 8050-10 700 6 główny ekspert 8050-10 700 7 naczelnik wydziału 8050-9500 8 kierownik referatu 7200-9300 9 zastępca naczelnika wydziału 7000-9100 10 kierownik sekcji 6550-8550 11 ekspert, audytor wewnętrzny, główny księgowy, radca prawny 6550-9100 12 agent specjalny 7500-8450 13 starszy agent 6850-7500 14 agent 6250-6850 15 młodszy agent 5800-6200 16 specjalista 5450-5800 17 młodszy specjalista 5150-5450 18 inspektor 4850-5150 19 młodszy inspektor 4500-4800

