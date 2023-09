Kontrole policji na granicach między Niemcami a Polską i Czechami. Jak to może wyglądać? Od kiedy?

Nancy Faeser, federalna minister spraw wewnętrznych Niemiec, dopuszcza wprowadzenie stacjonarnych kontroli granicznych. Podkreśla przy tym, że postrzega to jedynie jako dodatkowe narzędzie walki z nielegalną imigracją, ponieważ bardziej skuteczne są kontrole wyrywkowe. Jednocześnie nie chce obecnie występować do Komisji Europejskiej o wprowadzenie stacjonarnych kontroli granicznych poza tymi, które istnieją już na granicy z Austrią. Kontrole policyjne przy granicach wprowadzane przez Niemcy muszą spełniać kilka warunków; powinny one m.in. opierać się na informacjach o potencjalnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa publicznego - powiedziała 27 września 2023 r. na konferencji prasowej w Brukseli rzeczniczka Komisji Europejskiej ds. migracji i bezpieczeństwa wewnętrznego Anitta Hipper.

O wprowadzeniu takich kontroli na wewnętrznych granicach UE musi być powiadamiana Komisja Europejska – przypomina dpa. W związku ze zwiększającą się liczbą osób ubiegających się o azyl w Niemczech politycy (głównie z opozycyjnej CDU) apelowali w ostatnim czasie do szefowej MSW o wprowadzenie takich stacjonarnych kontroli również na granicach z Czechami i z Polską. Dalszy ciąg materiału pod wideo „Osoby, które nie przybywają do nas ze względów humanitarnych i nie mają perspektyw na pobyt, muszą być szybciej deportowane” – zapowiedział minister sprawiedliwości Marco Buschmann (FDP). Przypomniał, że osoba ubiegająca się o azyl na granicy nie może, co do zasady, zostać od razu odesłana, nawet podczas stacjonarnych kontroli granicznych. Buschmann opowiedział się także za przeprowadzaniem procedur azylowych przez kraje trzecie. Jednak, jak przypomina dpa, jak dotąd żaden kraj spoza UE nie zaoferował miejsca, w którym osoby ubiegające się o azyl mogłyby poczekać na zakończenie procedury. Faeser w wypowiedzi dla „Deutschlandfunk” wskazała, że niemiecka policja współpracuje już w tej kwestii z krajami sąsiadującymi – Czechami i Szwajcarią. Stacjonarne kontrole graniczne, wprowadzenia których domaga się głównie opozycyjna CDU, nadają się wyłącznie do zwalczania przestępczości przemytniczej, mogą zatem stanowić najwyżej środek dodatkowy – wyjaśniła Faeser. Minister podkreśliła, że nielegalne przemycanie migrantów, np. stłoczonych w ciężarówkach, jest „wyjątkowo nieludzkie”. W związku z tym szefowa MSW chce zmienić przepisy tak, aby przemyt osób nieletnich został uznany za przestępstwo. „Przemytnicy powinni być poddawani deportacji po aresztowaniu i skazaniu” – wyjaśniła. Faeser opowiedziała się też za potrzebą „większego obiektywizmu” w debacie migracyjnej. „Nie ma sensu proponowanie prostych rozwiązań, które ostatecznie nie dają żadnej skuteczności. Nielegalnej migracji nie można zwalczać wyłącznie za pomocą stacjonarnych kontroli granicznych” – stwierdziła minister. Dodała też, że zgodnie z prawem niemieckim i unijnym policja federalna „nie może po prostu zawrócić na granicy osób ubiegających się o azyl”. Minister wskazała, że ważniejszą sprawą staje się obecnie ochrona zewnętrznych granic UE, gdzie migranci powinni się rejestrować. Każda osoba odrzucona powinna zostać deportowana, co wymaga jednak umów migracyjnych z krajami trzecimi. (PAP) mszu/ mms/ Rzecznik polskiego rządu: rozważamy kontrole na granicy polsko-niemieckiej Polski rząd mówi o problemie nielegalnej imigracji głośniej niż Niemcy, bo mówimy w tym kontekście o szlaku bałkańskim - podkreślił we wtorek 26 września 2023 r. w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że rząd rozważa kontrole na granicy polsko-niemieckiej, gdyż obawia się ruchu migracyjnego z Włoch. Rzecznik rządu odniósł się do doniesień medialnych, wedle których w środę 27 września 2023 r. Niemcy mają ogłosić tymczasowe kontrole na granicach z Polską i Czechami. Zapytany, czy to oznacza, że problem nielegalnej imigracji jest większy niż mówi o tym polski rząd, Müller odparł: "My o tym problemie mówimy głośniej niż Niemcy, bo mówimy w tym kontekście szlaku bałkańskim, czyli szlaku imigracyjnym z południa Europy. Dlatego rozpoczęliśmy kontrole na kierunku słowackim". "Obawiamy się, że lada moment pojawi się ruch z kierunku Włoch. Dlatego też rozważamy pewne kontrole na granicy polsko-niemieckiej po swojej stronie, bo boimy się tego ruchu, który pojawi się z Włoch" - powiedział również rzecznik rządu. Premier Mateusz Morawiecki powiedział w poniedziałek, że polecił szefowi MSWiA, aby na granicy polsko-słowackiej kontrolować busy i samochody, którymi mogą podróżować migranci niemający prawa wjazdu do Polski. We wtorek portal „Deutschlandfunk” podał, że Nancy Faeser, federalna minister spraw wewnętrznych, dopuszcza wprowadzenie stacjonarnych kontroli granicznych. Podkreśliła przy tym, że postrzega to jedynie jako dodatkowe narzędzie walki z nielegalną imigracją, ponieważ bardziej skuteczne są kontrole wyrywkowe.(PAP) kmz/ sdd/ Niemcy/ Związek Policji jest przeciwny stacjonarnym kontrolom na granicy z Polską i Czechami Związek Policji (GdP) wypowiedział się przeciwko wprowadzeniu stacjonarnych kontroli granicznych, mających na celu ograniczenie migracji na granicach z Polską i Czechami. Zdaniem związkowców byłoby to „nieskuteczne”. W weekend (23-24 września 2023 r.) o możliwości wprowadzenia takich kontroli mówiła szefowa MSW Nancy Faeser, uzasadniając, że taki krok pomógłby w walce z przemytem ludzi – relacjonuje tygodnik „Spiegel”. „Jako GdP wypowiadamy się przeciwko stacjonarnym, stałym kontrolom granicznym, ponieważ nie postrzegamy tego jako skutecznego dla pracy policji” – stwierdziła Erika Krause-Schoene, wiceszefowa GdP. Jak wyjaśniła, takie kontrole graniczne są „stałym obciążeniem” i „wymagają intensywnego zaangażowania personelu”. Policja woli postawić na bardziej „elastyczne” działania na granicach. Krause-Schoene podkreśliła, że stałe kontrole wpłynęłyby na utrudnienie przepływu towarów oraz osób, dojeżdżających do pracy. Natomiast przemytnicy omijają takie stałe punkty kontrolne. „W ten sposób nie jesteśmy w stanie ograniczyć migracji” – stwierdziła. Zdaniem wiceszefowej związku, politykę migracyjną można rozwiązywać na szczeblu UE, m.in. poprzez wzmocnienie europejskiej agencji ochrony granic Frontex i „wstępny przesiew” uchodźców na zewnętrznych granicach UE. Szefowa niemieckiego MSW chciałaby przedyskutować kwestię ewentualnych kontroli granicznych ze swoim polskim odpowiednikiem w tym tygodniu. Ponadto Faeser odbyła już taką rozmowę z szefem czeskiego MSW w miniony weekend - poinformował w poniedziałek w Berlinie rzecznik federalnego MSW. (PAP) mszu/ mal/