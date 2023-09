P.Czarnek: PO zaciągnęła kredyt w niemieckim banku na przegraną kampanię wyborczą

Platforma Obywatelska zaciąga dług na przegraną kampanię wyborczą w niemieckim banku; to tak jakby powiedzieć oczywistość. Nie jest to dla nas żadnym zaskoczeniem – powiedział 29 września 2023 r. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

P.Czarnek: Platforma Obywatelska zaciąga dług na przegraną kampanię wyborczą w niemieckim banku

Minister Czarnek został poproszony w piątek przez dziennikarzy w Lublinie o skomentowanie doniesień na temat udzielenia wsparcia finansowego Platformie Obywatelskiej przez mBank na finiszu kampanii.

REKLAMA

„Nic dziwnego w tym nie ma. Platforma Obywatelska zaciąga dług na przegraną kampanię wyborczą w niemieckim banku - to tak jakby powiedzieć oczywistość. Szkoda tylko, że prezes tego banku w ten sposób podchodzi do naszej kampanii wyborczej licząc na to, że wygra akurat ugrupowanie, które zaciąga u niego kredyt. Wszystko to nie jest dla nas żadnym zaskoczeniem” – stwierdził Czarnek.

„Platforma Obywatelska, pan Donald Tusk wychowany w kulturze zaborczej – mówi, że zachodniej. To zaborcza kultura, pruska – nie ma się czemu dziwić” – dodał szef MEiN.

O wsparciu finansowym mBanku napisał w piątek na Twitterze wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. „PO zaciągnęła dwa tygodnie temu 25 mln zł kredytu obrotowego. Wsparcia finansowego na finiszu kampanii udzielił oczywiście niemiecki mBank” – przekazał.

PO zaciągnęła dwa tygodnie temu 25 mln zł kredytu obrotowego.



Wsparcia finansowego na finiszu kampanii udzielił oczywiście 🇩🇪 mBank. https://t.co/NdUSrR0xkM September 29, 2023

Jak dodał, „kolejnym faktem jest to, że prezes Commerzbanku Manfred Knof, większościowego właściciela mBank w sposób otwarty krytykuje polski rząd, wydaje się, że liczy na jego zmianę. Dodatkowo spółka z grupy, którą kieruje, robi interesy z ratuszem (prezydenta Warszawy, wiceszefa PO) Rafała Trzaskowskiego”. Kaleta zwrócił uwagę, że „niemiecki rząd posiada 16 proc. udziałów w Commerzbanku”.(PAP)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

gab/ par/