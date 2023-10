ZUS zwraca koszty dojazdu na wezwanie na badania. Ile?

Jeśli masz się stawić na badanie, przysługuje Ci zwrot kosztów przejazdu. ZUS zwraca koszty przejazdu z Twojego miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem – w kwocie, która odpowiada cenie biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

Jednym z zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest orzekanie o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, aby ustalić prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, które wypłaca ZUS. Chodzi np. o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę socjalną czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Jakie zasady orzekania o niezdolności do pracy obowiązują w ZUS?

Orzeczenia wydają:

lekarz orzecznik ZUS – w I instancji, komisja lekarska ZUS – w II instancji.

Postępowanie orzecznicze rozpoczyna się, gdy zgłosisz wniosek o świadczenie, które możesz otrzymać, jeśli masz orzeczoną niezdolność do pracy lub do samodzielnej egzystencji. Do wniosku o takie świadczenie dołącz:

dokumenty uzasadniające prawo do świadczenia i niezbędne do ustalenia jego wysokości; zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9) wydane przez Twojego lekarza, wystawione w ciągu miesiąca przed datą złożenia wniosku; wywiad zawodowy (formularz OL-10) dotyczący charakteru i rodzaju pracy; dokumentację medyczną oraz inne dokumenty, które już masz i które mają znaczenie dla wydania orzeczenia, np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.

Lekarz orzecznik lub komisja lekarska orzeka o niezdolności do pracy

Lekarz orzecznik lub komisja lekarska orzeka o niezdolności do pracy, jej stopniu, a także ustala:

kiedy powstała niezdolność do pracy; czy niezdolność do pracy jest trwała albo przez jaki okres będzie się utrzymywać; związek przyczynowy niezdolności do pracy z określonymi okolicznościami (albo związek przyczynowy śmierci ubezpieczonego z określonymi okolicznościami – jeśli ubiegasz się o rentę rodzinną); czy niezdolność do samodzielnej egzystencji jest trwała albo przez jaki okres będzie się utrzymywać; czy celowe jest przekwalifikowanie zawodowe; czy można skierować Cię na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS.

Orzecznictwo lekarskie w ZUS

Gdy lekarz orzecznik lub komisja lekarska ocenia stopień Twojej niezdolności do pracy, przewidywany okres jej trwania, a także rokowania, czy odzyskasz zdolność do pracy, uwzględnia:

stopień naruszenia sprawności organizmu i możliwość przywrócenia niezbędnej sprawności poprzez leczenie i rehabilitację; to, czy możesz wykonywać dotychczasową pracę lub podjąć inną oraz czy możesz się przekwalifikować (bierze przy tym pod uwagę charakter pracy, jaką wykonywałeś do tej pory, poziom Twojego wykształcenia, Twój wiek i Twoje predyspozycje psychofizyczne).

Jaką dokumentację medyczną musisz dostarczyć, aby otrzymać orzeczenie

Lekarz orzecznik lub komisja lekarska wydaje orzeczenie na podstawie:

dokumentacji dołączonej do Twojego wniosku, bezpośredniego badania Twojego stanu zdrowia.

Jeżeli dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca, lekarz lub komisja może wydać orzeczenie bez badania bezpośredniego.

Lekarz orzecznik lub komisja lekarska może poprosić o uzupełnienie dokumentacji dołączonej do wniosku. W szczególności może poprosić o dokumentację medyczną z przebiegu leczenia, o opinie lekarza konsultanta lub psychologa albo o wyniki badań dodatkowych lub obserwacji szpitalnej. Lekarz konsultant i psycholog wydają opinie na podstawie bezpośredniego badania Twojego stanu zdrowia oraz analizy Twojej dokumentacji medycznej i zawodowej.

Na badanie przeprowadzane przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, lekarza konsultanta lub psychologa oraz na badania dodatkowe lub na obserwację szpitalną skieruje Cię oddział ZUS. Jeśli nie stawisz się na badanie lub obserwację bez uzasadnionej przyczyny, powiadomimy Cię o nowym terminie badania listownie za zwrotnym poświadczeniem odbioru. W liście znajdziesz także informację o tym, jakie będą skutki, jeśli ponownie nie przyjdziesz na badanie lub obserwację (odstąpimy wtedy od postępowania lub wstrzymamy wypłatę świadczenia).

Ważne

Jeżeli Twój stan zdrowia, potwierdzony w zaświadczeniu lekarskim, uniemożliwia Ci osobiste zgłoszenie się na badanie, za Twoją zgodą może się ono odbyć w miejscu, w którym przebywasz.

Ile wynosi zwrot kosztów dojazdu na badanie

Jeśli masz się stawić na badanie, przysługuje Ci zwrot kosztów przejazdu.

ZUS zwraca koszty przejazdu z Twojego miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem – w kwocie, która odpowiada cenie biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

Czy możesz odwołać się od orzeczenia

Orzeczenie lekarza orzecznika nie jest ostateczne. Możesz wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS za pośrednictwem tej naszej jednostki, która jest właściwa ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Masz na to 14 dni od otrzymania orzeczenia. Komisja lekarska nie rozpatrzy sprzeciwu wniesionego po tym terminie. Tylko w uzasadnionych przypadkach możemy przywrócić termin na wniesienie sprzeciwu, jeśli złożysz taki wniosek.

Ponadto w ciągu 14 dni od daty wydania orzeczenia przez lekarza prezes ZUS może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia. Sprawę przekazujemy wtedy do rozpatrzenia przez komisję lekarską. Jeśli prezes ZUS zgłosi zarzut wadliwości orzeczenia, powiadomimy Cię o tym najszybciej, jak to możliwe.

Orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiesz sprzeciwu lub co do którego prezes ZUS nie zgłosi zarzutu wadliwości, albo orzeczenie komisji lekarskiej stanowi dla nas podstawę do wydania decyzji. Dotyczy to świadczeń, których przyznanie zależy od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Jeśli nie zgadzasz się z naszą decyzją, masz prawo odwołać się do sądu. Na przykład od decyzji w sprawie renty z tytułu niezdolności do pracy odwołanie wnosisz do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych – właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.

Składasz je za naszym pośrednictwem w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Po tym terminie decyzja stanie się prawomocna i nie będzie można jej zaskarżyć do sądu.

Odwołanie możesz złożyć na piśmie, zgłosić ustnie do protokołu w naszej placówce lub wysłać pocztą. Możesz także złożyć odwołanie elektronicznie przez PUE ZUS – wykorzystaj wtedy formularz POG. Za złożenie odwołania i postępowanie przed sądem nic nie zapłacisz.