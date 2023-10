Wybory 2023. Tylko 4 ugrupowania w Sejmie - sondaż z 5-7 października 2023 r.

Na Zjednoczoną Prawicę (w tym PiS) chce zagłosować 34,6 proc., na Koalicję Obywatelską (m.in. PO) - 27,9 proc., na Lewicę - 11,4 proc., na Konfederację - 7,7 proc., a Trzecia Droga jedynie 7,6 proc. (co oznacza, że ugrupowanie to nie wchodzi do Sejmu. Tak wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Polsat News przeprowadzonego w dniach 5-7 października.

Sondaż IBRiS dla Polsat News: ZP - 34,6 proc., KO - 27,9 proc., Lewica - 11,4 proc., Konfederacja - 7,7 proc., Trzecia Droga - 7,6 proc. Na tydzień przed wyborami parlamentarnymi w sondażu IBRiS dla Polsat News zapytano Polki i Polaków, na kogo zagłosowaliby na wyborach do Sejmu. Zjednoczona Prawica uzyskałaby 34,6 proc. (o 2,2 pkt proc. więcej niż w poprzednim sondażu). Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska z wynikiem 27,9 proc. (spadek o 2,7 pkt proc.). Podium zamyka Lewica z wynikiem 11,4 proc. (wzrost o 1,5 pkt proc.). Na kolejnym miejscu plasuje się Konfederacja z wynikiem wynikiem 7,7 proc. (spadek o 1,8 pkt proc.). Trzecia Droga, która jako koalicja potrzebuje 8 proc., aby przekroczyć prób, według sondażu mogłaby liczyć na 7,6 proc. Poza Sejmem znaleźliby się również Bezpartyjni Samorządowcy z wynikiem 1,8 proc. i Polska Jest Jedna 0.8 proc. 8,1 proc. ankietowanych przekazała, że nie wie jeszcze, na kogo będzie głosowała. Na pytanie, czy w ostatnich trzech miesiącach ankietowani, którzy mają zamiar iść do urn 15 października zmienili decyzję, na jakie ugrupowanie chce głosować, 11 proc. odpowiedziało "tak", a 89 proc. wskazało odpowiedź "nie". Na pytanie: "Czy zamierza Pan/Pani wziąć udział w wyborach, które odbędą się 15 października?" 56,8 proc. proc. respondentów odpowiedziało "zdecydowanie tak" (we wrześniowym sondażu 44,1 proc.), 8.5 proc. - "raczej tak" (wcześniej 8,7 proc.), 10,6 proc. wskazało odpowiedź "raczej nie" (wcześniej 16,6 proc.), a 22,2 proc. "zdecydowanie nie" (miesiąc temu 26,6 proc.) 1.8 proc. badanych odpowiedziało "nie wiem/trudno powiedzieć"( wcześniej 4,9 proc.) Sondaż wykonano w dniach 5-7 października na próbie 1000 osób. (PAP) Autor: Adrian Kowarzyk

Autor: Adrian Kowarzyk