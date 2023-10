KSeF w administracji publicznej. Bezpłatne spotkanie online!

Wybory i referendum 2023. Jak prawidłowo zagłosować? Trzy jednostronicowe karty do głosowania dla każdego wyborcy

W niedzielę 15 października 2023 r. w lokalu wyborczym otrzymamy trzy jednostronicowe karty do głosowania - jedną w wyborach do Sejmu, drugą - do Senatu, a trzecią - referendalną. Nie trzeba wszystkich kart odbierać od komisji. Aby oddać ważny głos w wyborach, na jednej karcie należy postawić znak X w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata. W referendum należy odpowiedzieć na poszczególne pytania, stawiając znak X przy odpowiedzi TAK lub NIE.