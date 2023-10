Zapora elektroniczna na granicy Polski z Rosją uruchomiona! Ma 200 kilometrów

Dziś uruchomiliśmy 200 kilometrów zapory elektronicznej na granicy z Rosją. Bardzo profesjonalnie, krok pop kroku zabezpieczamy nasze granice - powiedział w piątek 13 października 2023 r. na konferencji w Centrum Nadzoru bariery elektronicznej w Kętrzynie minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

W otwarciu Centrum Nadzoru bariery elektronicznej na granicy polsko–rosyjskiej wziął również udział prezydent RP Andrzej Duda oraz generalicja Straży Granicznej.

"Mamy trudnego sąsiada. Rosja prowadzi bardzo agresywną i imperialną politykę wobec krajów z nią sąsiadujących. Prowadzi brutalną, okrutną wojnę na Ukrainie. Skala potencjalnych zagrożeń płynąca z tego trudnego sąsiedztwa jest bardzo duża. Musimy być przygotowani na różne scenariusze" - podkreślił szef MSWiA.

Zaznaczył, że mimo tego, że obecnie sytuację uznajemy za stabilną to przyszłość może być różna. "Dlatego przygotowujemy się w sposób niezwykle profesjonalny na wszelkiego typu ingerencje płynące ze strony tak trudnego sąsiada, jakim w tej chwili jest Putinowska Rosja" - dodał.

Wyjaśnił, że jednym z elementów tych przygotowań jest nowa zapora elektroniczna. "To jest system, który na całej naszej 200-kilometrowej granicy z Rosją, został uruchomiony. Oznacza to, że nasi funkcjonariusze maja pełen ogląd sytuacji. Każda próba nielegalnego przekroczenia granicy ze strony Rosji zostanie natychmiast zidentyfikowana i nastąpi wówczas błyskawiczna reakcja najbliższych funkcjonariuszy. Jesteśmy przygotowani, wiemy kto i w jakim miejscu przekroczył czy próbował przekroczyć naszą granicę. To niesłychanie profesjonalny system" - podkreślił.

"Dziś uruchomiliśmy 200 kilometrów zapory elektronicznej na granicy z Rosją. Od roku funkcjonuje 200 kilometrowa zapora elektroniczna na granicy z Białorusią, został również rozpisany przetarg na budowę zapory elektronicznej na rzece Bug, którego rozstrzygniecie nastąpi w listopadzie. Bardzo profesjonalnie, krok pop kroku zabezpieczamy nasze granice. Te granice musza pozostać i pozostaną nienaruszalne" - zaznaczył Kamiński.

Budowa zapory elektronicznej na granicy z obwodem królewieckim Federacji Rosyjskiej rozpoczęła się w kwietniu. Jest to system składający się m.in. z ponad 3 tysięcy kamer i 200 km kabli detekcyjnych zainstalowanych na ok. 200 km z Centrum Nadzoru w komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. Koszt inwestycji to ponad 373 mln złotych.(PAP)

autorka: Marta Stańczyk

