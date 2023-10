Jak przedłużyć swój profil zaufany. Krok po kroku. Naprawdę wygaśnie 31 października. Nic nie załatwisz w ePUAP i PUE ZUS

Masz SMSa z informacją, by przedłużyć ważność profilu przed 31 października 2023 roku? To prawdziwa informacja. Twój Profil Zaufany wygaśnie 31 października 2023 r.

rozwiń >

Minister Cyfryzacji zaplanował kampanię informacyjną skierowaną do osób, których profil zaufany zostanie unieważniony 31 października. Otrzymują one SMS z informacją, gdzie znajdą instrukcję przedłużania profilu zaufanego online. Jeśli po zalogowaniu się na swój profil zaufany w polu Sposób utworzenia/przedłużenia widzisz informację „Profil zaufany przedłużony automatycznie na czas pandemii”, to Twój profil zostanie unieważniony 31 października 2023 roku, nawet jeśli widzisz inną datę wygaśnięcia profilu.

Ministerstwo Cyfryzacji

Ważność profilu zaufanego wynosi co prawda 3 lata. Ale podczas pandemii była ona automatycznie przedłużana. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego musisz przedłużyć ważność profilu samodzielnie. Jak to zrobić? Ważność profilu możesz przedłużyć samodzielnie online na stronie pz.gov.pl .

Jak przedłużyć swój profil zaufany przed 31 października 2023 r. [krok po kroku]

Krok 1. zaloguj się na pz.gov.pl. Logujesz się swoim loginem/hasłem albo przez bank (internetowy).

Krok 2. Zaznacz opcję: "Przedłuż ważność lub zmień dane". I przejdź dalej.

Krok 3. Potwierdź email i telefon.

Krok 4. Użyj haseł, które przyjdą zarówno na emaila jak i na SMS

UWAGA! Musisz użyć dwóch haseł.

Informacje rządowe o problemie wygasających Profili Zaufanych

Pytania i odpowiedzi

Nie pamiętam swojej nazwy użytkownika. Co mam zrobić?

Na stronie logowania do profilu zaufanego wybierz Nie pamiętam nazwy użytkownika. Następnie wpisz swój adres e-mail powiązany z profilem zaufanym. Jeśli ten adres jest zarejestrowany w systemie, otrzymasz wiadomość z przypomnieniem nazwy. Otwórz e-mail i użyj nazwy użytkownika do zalogowania się do profilu zaufanego.

Nie pamiętam swojego hasła. Co mam zrobić?

Na stronie logowania do profilu zaufanego wybierz Nie pamiętam hasła. Zobaczysz okno Zmień hasło. Wpisz swoją nazwę użytkownika i numer PESEL. Jeśli dane są poprawne, na adres e-mail powiązany z kontem profilu zaufanego otrzymasz wiadomość z linkiem do zmiany hasła. Kliknij w niego, a na stronie, którą zobaczysz, wpisz nowe hasło i je potwierdź. Pamiętaj, że nowe hasło nie może być takie samo jak dotychczasowe. Wybierz Zapisz i potwierdź zmianę hasła w aplikacji mObywatel lub za pomocą kodu autoryzacyjnego z SMS-a wysłanego na numer telefonu podany przez Ciebie podczas zakładania profilu zaufanego.

Po przedłużeniu ważności profilu nie mogę się logować za pomocą bankowości elektronicznej. Jak to zmienić?

Zaloguj się do profilu zaufanego za pomocą nazwy użytkownika lub hasła. W Szczegółach profilu wybierz Zmień dostawcę tożsamości na bank. Zobaczysz nowe okno. Kliknij w strzałkę w polu Metoda autoryzacji i znajdź na liście swój bank. Wybierz Zmień dostawcę tożsamości. Przeniesiemy Cię na stronę logowania wybranego banku. Zaloguj się do niego i potwierdź przekazanie swoich danych. Po autoryzacji wrócisz na stronę profilu zaufanego i zobaczysz formularz ze swoimi danymi. Wybierz Potwierdź dane i ponownie zaloguj się do swojego banku. Potwierdź operację przekazania danych za pomocą metody autoryzacji wykorzystywanej przez Twój bank. Gdy to zrobisz, wrócisz na stronę profilu zaufanego, gdzie zobaczysz potwierdzenie zmiany dostawcy tożsamości na bank. Od teraz możesz logować się do profilu zaufanego za pomocą swoich danych do konta w banku.

Jak sprawdzić, czy mój profil zaufany wygaśnie 31 października 2023 roku?

Zaloguj się na pz.gov.pl i wejdź w Szczegóły profilu. Jeśli w sekcji Sposób utworzenia/przedłużenia widzisz informację „Profil zaufany przedłużony automatycznie na czas pandemii”, oznacza to, że Twój profil zostanie unieważniony 31 października 2023 roku, nawet jeśli widzisz inną datę wygaśnięcia.

Mój profil zaufany wygasł. Co mam zrobić?

Jeśli Twój profil zaufany wygasł, złóż wniosek o nowy. Aby to zrobić, zaloguj się do konta profilu zaufanego, wybierz Mój profil zaufany, a następnie Załóż nowy profil zaufany. Wybierz sposób, w jaki chcesz założyć profil i dalej postępuj zgodnie z komunikatami.

Jeśli nie możesz zalogować się do konta profilu zaufanego, wejdź na stronę pz.gov.pl i uzyskaj nowy profil zaufany w wybrany przez Ciebie sposób.

Podstawy prawne

Podstawą prawną do wysłania SMS jest art. 15b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2023 r. poz.57, z późń. zm.). W SMS-ie Minister Cyfryzacji na podstawie art. 20aa ww. ustawy informuje o zbliżającym się terminie wygaśnięcia ważności profilu zaufanego.

Podczas pandemii ważność profilu została wydłużona automatycznie na podstawie art. 100 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568, z późń. zm.).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dnia 14 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1118) od 1 lipca nie obowiązuje w Polsce stan zagrożenia epidemicznego i profile zaufane, którym wydłużono ważność automatycznie, stracą ją po 31 października 2023 roku.