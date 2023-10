1 listopada 2023 r. i 2 stycznia 2024 r. w niektórych urzędach [Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r.]

Program "Aktywna Mama" to 1500 zł brutto co miesiąc dla matek, które chcą pogodzić macierzyństwo z pracą. "Bon Opiekuńczy" to najprawdopodobniej wsparcie dla osób, które połączą opiekę nad np. rodzicami (lub osobami niepełnosprawnymi) z pracą zawodową. Ich wdrożenie jest zależne od utworzenia rządu przez KO + Lewica + Trzecia Droga.