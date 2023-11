Diagnostyka alergii na NFZ – będą zmiany

Minister Zdrowia przygotował projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Chodzi oczywiście o świadczenia finansowane ze środków publicznych. Jedną z nowości będzie zmiana w zakresie diagnostyki chorób alergicznych. Zamiast obecnych zdefiniowanych paneli 10-punktowych, wprowadzony będzie panel alergenów wziewnych i pokarmowych do diagnozowania alergii, stosowanych w zależności od stanu zdrowia świadczeniobiorcy.

Diagnostyka chorób alergicznych na NFZ – co się zmieni

Ten projekt rozporządzenia zakłada wprowadzenie wyboru dla lekarzy (czyli tzw. świadczeniodawców) zakresu badań do diagnostyki chorób alergicznych z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych pacjentów (czyli tzw. świadczeniobiorców), zgodnie ze wskazaniami wiedzy medycznej.



Zamiast obecnie stosowanych zdefiniowanych paneli 10-punktowych, wprowadzony będzie panel alergenów wziewnych i pokarmowych do diagnozowania alergii, stosowanych w zależności od stanu zdrowia świadczeniobiorcy.



Zmiana ta ma na celu uzyskanie przez lekarzy możliwości kierowania na badania diagnostyczne w kierunku alergii zgodnie ze stanem zdrowia pacjenta. Ma to przyczynić się do szybszego ustalenia diagnozy, terapii oraz racjonalizacji wydatków.

REKLAMA

Pozostałe zmiany w zakresie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Omawiane rozporządzenie ma poprawić omyłkę pisarską dotyczącą nazwy specjalizacji lekarskiej z zakresu endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

Ponadto w zakresie specjalistycznych konsultacji pediatrycznych z zakresu pulmonologii zastępuje się wpisanego lekarza specjalistę z dziedziny diabetologii i endokrynologii lekarzem specjalistą w dziedzinie chorób płuc dzieci.

Kolejną zmianą jest dopuszczenie w zakresie uzupełnionym udzielanie świadczeń przez lekarza Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, co wynika z § 12 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1225).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Omawiany projekt zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie już następnego dnia po dniu publikacji rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, tak krótki termin vacatio legis wynika z potrzeby:

- udostępnienia świadczeniodawcom szerokiego spektrum testów do wykrywania alergii,

- wprowadzenia prawidłowych nazw lekarzy specjalistów udzielających konsultacji z zakresu pulmonologicznej i endokrynologicznej opieki koordynowanej dla dzieci, oraz

- dostosowania zasad udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w zakresie uzupełnionym do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.