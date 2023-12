TVP Info - wyłączono nadawanie. Odwołanie zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej

W dniu 20 grudnia 2023 r. przed południem został wyłączony sygnał stacji TVP info. Aktualnie na tym kanale nadawany jest sygnał z TVP1. Działa natomiast kanał tvp info na platformie YouTube. Przestał być dostępny także portal www.tvp.info. Na regionalnych kanałach TVP 3 jest nadawany program TVP 2, a na TVP World jest nadawany program TVP Polonia. Na razie nie ma oficjalnych informacji dlaczego to się stało.

Wyłączenie TVP info, zmiany nadawania innych kanałów TVP

W dniu 20 grudnia przed południem został wyłączony sygnał stacji TVP info. Aktualnie na tym kanale nadawany jest sygnał z TVP1. Ponadto przestał być dostępny portal www.tvp.info. Na regionalnych kanałach TVP 3 jest nadawany program TVP 2, a na TVP World jest nadawany program TVP Polonia.

Aktualnie nie wiadomo jeszcze z czego wynikają te zmiany. Pierwsze komentarze wiążą te zdarzenia z przejmowaniem telewizji publicznej przez władze powołane przez nową koalicję rządową.



Działa natomiast kanał tvp info na platformie YouTube.

Zmiany w telewizji publicznej

We wtorek 19 grudnia 2023 r. wieczorem Sejm RP podjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej.



A w dniu 20 grudnia 2023 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało w komunikacie, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100% akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorczej. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek.



Jak tłumaczy MKiDN, konieczność tego rodzaju działań oraz uzasadnienie wyznaczyła uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskie Agencji Prasowej.

Decyzja o odwołaniu dotychczasowych władz i powołaniu nowych została podjęta na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy przez właściciela Spółek, reprezentowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któremu przysługuje pełna autonomia w zakresie podejmowania takich decyzji.

Zdaniem resortu kultury, zabezpieczenie wydane przez Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej w dniu 14 grudnia 2023 roku, zgodnie z pisemnym stanowiskiem wydanym przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa jako organu, który reprezentuje od strony prawnej interesy Skarbu Państwa, jest prawnie bezskuteczne i w żaden sposób nie wiąże ani Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ani nowych Zarządów czy Rad Nadzorczych Spółek.

Stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

W komunikacie z 20 grudnia 2023 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stwierdziła, że działanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wbrew literalnemu brzmieniu przepisów ustawy o radiofonii i telewizji (art. 27 i 28) oraz ustawy o Radzie Mediów Narodowych (art. 2 ust. 1), dotyczących powoływania i odwoływania składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji jest rażącym przekroczeniem uprawnień.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wezwała koalicję rządzącą do stosowania przepisów prawa i zaniechania przejmowania mediów publicznych w oparciu o uchwały Sejmu RP.



Wszelkie zmiany w zarządach Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej wprowadza się jedynie w trybie przewidzianym ustawami.



Zgodnie z art. 213 Konstytucji RP, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest strażnikiem wolności słowa i interesu publicznego w mediach i będzie bronić prawa obywateli do rzetelnej informacji.



Pod komunikatem podpisali się:

Maciej Świrski Przewodniczący KRRiT

dr Agnieszka Glapiak Zastępca Przewodniczącego KRRiT

dr hab. Hanna Karp prof. AKSiM Członek KRRiT

Marzena Paczuska Członek KRRiT.

Komentarze

Maciej Świrski, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofinii i Telewizji stwierdził, że odwołanie Zarządów oraz RN mediów publicznych przez Ministra Kultury jest rażącym naruszeniem prawa. Jego zdaniem wyłączenie sygnału telewizyjnego i stron internetowych TVP Info jest aktem bezprawia i przypomina najgorsze czasy stanu wojennego. Jako Przewodniczący KRRiT stwierdzam, że odwołanie Zarządów oraz RN mediów publicznych przez Ministra Kultury jest rażącym naruszeniem prawa. Wyłączenie sygnału telewizyjnego i stron internetowych @TVPInfo jest aktem bezprawia i przypomina najgorsze czasy stanu wojennego. pic.twitter.com/FQS9IV027k December 20, 2023

Zdaniem posła PiS Piotra Müllera tych zmian dokonano nielegalnie. "Nielegalne odwołanie władz mediów publicznych - telewizji, radia, Polskiej Agencji Prasowej. Zgodnie z przepisami decyzje w tej sprawie może podejmować wyłącznie Rada Mediów Narodowych. Minister nie ma podstaw do takiego działania! Do tego trzeba zmiany ustawy" - podkreślił we wpisie na platformie X. "Ale o tym już nie będzie można się dowiedzieć, bo właśnie nielegalnie wyłączono nadawanie kanału TVP Info oraz portalu TVP Info" - podał Müller.

Nielegalne odwołanie władz mediów publicznych - telewizji, radia, Polskiej Agencji Prasowej ‼️



Zgodnie z przepisami decyzje w tej sprawie może podejmować wyłącznie Rada Mediów Narodowych. Minister nie ma podstaw do takiego działania! Do tego trzeba zmiany ustawy.



Ale o tym już… December 20, 2023

Mam absolutnie pełne zaufanie do ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza i uznanie dla posłów za przyjęcie uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz PAP - powiedział minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Upoważniłem mój gabinet do zwrócenia się do Komendanta Głównego Policji o pilną informację w sprawie poturbowania posłanki Joanny Borowiak (PiS) w TVP. Jest przypuszczenie, że poturbował ją pracownik obrony - przekazał podczas środowych obrad Sejmu marszałek Szymon Hołownia.

Dyżury posłów PiS w budynku Telewizji Polskiej

Jak podaje PAP w nocy z 19 na 20 grudnia w gmachu TVP przy ul. Woronicza dyżurowali m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz b. przewodniczący podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz, a także posłowie Przemysław Czarnek, Radosław Fogiel, Zbigniew Kuźmiuk, czy Michał Woś. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że politycy tej formacji będą robili w TVP dyżury po 10 osób. Poinformował również, że tworzony jest harmonogram tych dyżurów.



20 grudnia przed godziną 6.00 do polityków PiS wyszedł prezes TVP Mateusz Matyszkowicz. Następnie pierwsza zmiana dyżurujących opuściła gmach; na miejscu zastąpili ich inni politycy.

Po południu tego samego dnia do TVP przybyli m.in. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Były premier Morawiecki, komentując zdarzenia w TVP, powiedział: "Takie wtargnięcie, siłowe wtargnięcie do władz telewizji publicznej, jest absolutnym aktem bezprawia. Jednocześnie też warto do wszystkich Polaków zwrócić się z bardzo prostym pytaniem. Czy chcecie mieć wszystkie informacje podawane według jednego szablonu, według szablonu przygotowywanego w kancelarii premiera Tuska?"