Jak obliczyć dochody gmin i innych JST na 2026 rok. Ministerstwo Finansów publikuje algorytm
Ministerstwo Finansów przygotowało i opublikowało 19 listopada 2025 r. opracowanie „Objaśnienia dotyczące ustalenia dochodów JST na rok 2026”. W tym opracowaniu resort finansów prezentuje algorytm wyliczania dochodów przykładowej gminy. Mechanizmy wyliczenia są analogiczne dla samorządów ze wszystkich kategorii jednostek samorządu terytorialnego. Zdaniem MF, to opracowanie pozwoli każdej JST na samodzielną analizę procesu naliczenia dochodów danej jednostki.
Objaśnienia dotyczące ustalenia dochodów JST na 2026 rok
W opracowaniu pn. „Objaśnienia dotyczące ustalenia dochodów JST na rok 2026”, na przykładzie wybranej gminy A, został zaprezentowany algorytm wyliczania dochodów gminy, zgodnie z ustawą z1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Dokument zawiera szczegółową instrukcję obliczenia waloryzacji dochodów podatników podatku PIT i CIT, poszczególnych potrzeb finansowych, kwoty kalkulacyjnej oraz korekty z tytułu zamożności na rok 2026.
Opracowanie przedstawia konkretne wyliczenie dla przykładowej gminy, a mechanizmy wyliczenia są analogiczne dla samorządów ze wszystkich kategorii JST.
Przygotowane opracowanie pozwoli każdej JST na samodzielną analizę procesu naliczenia dochodów danej jednostki. Przyczyni się również do pogłębienia wiedzy wśród jednostek samorządu terytorialnego o obowiązującej od 2025 roku nowej ustawie o dochodach JST.
Źródło: Opracowanie „Objaśnienia dotyczące ustalenia dochodów JST na rok 2026”
