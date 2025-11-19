Trwa Rada Ministrów. W porządku obrad jest projekt ws. przekazania ok. 3,6 mld zł z Funduszu Medycznego do Narodowego Funduszu Zdrowia na sfinansowanie tzw. nadwykonań. Ministrowie rozpatrzą też projekt ws. wytwarzania przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych dokumentów publicznych.

Nowelizacja ustawy o Funduszu Medycznym – po co ta zmiana?

W porządku obrad są dwa punkty – pierwszy to projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym. Ma on dostosować zakres zadań i wysokość środków przekazywanych z budżetu państwa na Fundusz Medyczny do realnych potrzeb w danym roku.

Nadwykonania dla dzieci za 2,4 mld zł. NFZ pokrył koszty z własnych środków

Jak wskazano, w 2024 r. Narodowy Fundusz Zdrowia ze składki zdrowotnej dodatkowo sfinansował tzw. świadczenia ponadlimitowe dla dzieci za blisko 2,4 mld zł, które nie zostały zrefundowane ze środków Funduszu Medycznego w związku z przekroczeniem limitu.

Limit był zaniżony. Dlaczego Fundusz Medyczny nie finansował świadczeń?

Uzasadniono, że limit ten jest znacząco zaniżony, co oznacza, że większość kosztów tzw. nadwykonań jest finansowana ze środków własnych NFZ, a nie ze środków Funduszu Medycznego. Jak przypomniano, jednym z zadań powołanego w 2020 r. funduszu jest finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia.

Rząd chce przekazać NFZ 3,6 mld zł. Zmiana ma wejść w życie 15 grudnia

Resort zdrowia szacuje, że wyłączenie stosowania limitu w 2025 r. pozwoli na dodatkowe przekazanie Narodowemu Funduszowi Zdrowia z Funduszu Medycznego ok. 3,6 mld zł. W piśmie MZ kierującym projekt do rozpatrzenia przez rząd zaznaczono, że z uwagi na obecną sytuację finansową NFZ konieczne jest zapewnienie mu środków na pokrycie kosztów nadwykonań. Dodano, że w związku z tym znowelizowana ustawa musi wejść w życie 15 grudnia br.

Wyłączne prawo PWPW do produkcji dokumentów publicznych – czego dotyczy projekt?

Drugi punkt środowych obrad rządu to projekt nowelizacji ustawy o dokumentach publicznych oraz ustawy o podatku akcyzowym. Zakłada on przyznanie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych wyłącznego prawa do wytwarzania blankietów niektórych dokumentów publicznych.

Jakie dokumenty obejmie monopol PWPW? Pełna lista z projektu rozporządzenia

Jak podkreśliło MSWiA, które jest odpowiedzialne za opracowanie projektu, celem nowelizacji jest utrzymanie stabilnego i prawidłowego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych poprzez dostosowanie przepisów prawa do aktualnych realiów.

W projekcie rozporządzenia do ustawy określono wykaz dokumentów publicznych, do których prawo wyłączne ma PWPW. Są to m.in. dowód osobisty, dokumenty paszportowe, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca wydawane przez szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, Karta Polaka, prawo jazdy, legitymacje służbowe funkcjonariuszy CBA, funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych KAS, inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Zarówno nowelizacja ustawy, jak i rozporządzenie do niej mają wejść w życie z 1 stycznia 2026 r. (PAP)