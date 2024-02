Będą kontrolne nowo otwartych kierunków lekarskich

Osteoporoza to poważna choroba, szczególnie często dotykająca seniorów. W profilaktyce tej choroby kluczowe jest stałe utrzymywanie wystarczającego zaopatrzenia w witaminę D. Dane epidemiologiczne mówią jednak, że 90% populacji ma co najmniej niedostateczny poziom witaminy D, a ponad 60% ma poważny niedobór wymagający jego leczenia. Eksperci rekomendują więc regularną suplementację witaminy D, począwszy od pierwszych dni życia aż do późnej starości. Ale nie musi to być suplementacja codzienna.