Od 10 marca 2024 r. więcej pociągów i nowe połączenia Polregio w 8 województwach [zmiana rozkładu jazdy]

Większą liczbę połączeń oraz obsługę nowych tras w ośmiu województwach zapowiedział od niedzieli, 10 marca, przewoźnik Polregio. Nowe trasy tej spółki to m.in. Zielona Góra-Świnoujście, Słupsk – Bydgoszcz, Białystok – Ostrołęka czy Kołobrzeg - Szczecin.

W dniu 10 marca 2024 r. wchodzi w życie korekta rozkłady jazdy POLREGIO.

Województwa: Lubuskie i Dolnośląskie

Od 10 marca przywrócone zostaną bezpośrednie połączenia łączące województwo lubuskie z województwem dolnośląskim na trasie Wrocław – Zielona Góra, gdzie pojawią się 4 pary pociągów.

W Lubuskiem wprowadzone zostanie też nowe połączenie z Zielonej Góry do Głogowa o godz. 22:42. Dodatkowo podczas tegorocznej majówki będą dostępne bezpośrednie połączenia z Zielonej Góry do Świnoujścia i Łagowa.

Województwo Podkarpackie

W województwie podkarpackim od 10 marca na odcinku Przemyśl Główny – Medyka zostanie podwojona liczba pociągów z 3 do 6 par. Zwiększenie liczby dostępnych połączeń to efekt wydłużenia do Medyki trasy pociągów kursujących dotychczas na odcinku Rzeszów Główny - Przemyśl Główny.

Ponadto podczas weekendu majowego, czyli od 1 do 5 maja będą kursowały dodatkowe pociągi z Rzeszowa do Sandomierza i Zamościa oraz z Jarosławia do Lublina.

Województwo Podlaskie

W województwie podlaskim po blisko 24 latach przerwy od 18 marca br. zostaną przywrócone połączenia pasażerskie na trasie Białystok – Ostrołęka.

Ponad 110 kilometrowa trasa będzie obsługiwana codziennie przez dwa pociągi w obie strony. Nowe połączenia POLREGIO będzie realizować nowoczesnymi pojazdami spalinowymi, które są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Wraz z korektą rozkładu jazdy, od 11 marca od poniedziałku do piątku będzie kursować pociąg relacji Bydgoszcz Główna (odjazd godz. 15:05) – Łódź Kaliska (przyjazd 19:17). Natomiast od 10 marca w soboty i niedziele pociąg ten będzie kursować w relacji Toruń Główny (odjazd godz. 16:00) – Łódź Kaliska (przyjazd 19:17). W ramach korekty zmianie ulegają godziny kursowania tego pociągu.

Województwo Pomorskie

Wraz z korektą rozkładu jazdy, od 11 marca na tzw. "Bajpasie Kartuskim", czyli niedawno otwartej linii przez Gdańsk Kokoszki i Starą Piłę do Kartuz, uruchomionych zostanie 6 par pociągów. Dodatkowo od 11 marca codziennie kursować będzie pociąg relacji Słupsk – Bydgoszcz. Uruchomiony zostanie też wieczorny pociąg w soboty z Gdyni do Lęborka. Ponadto od 1 maja w weekendy rozszerzona zostanie siatka połączeń na Półwysep Helski.

Województwa: Świętokrzyskie i Mazowieckie

W województwie świętokrzyskim POLREGIO uruchomi od 10 marca dwie nowe pary pociągów na odcinku Kielce Główne – Radom Główny. W związku z uruchomieniem połączeń do Radomia w ofercie pozataryfowej „Bilet Świętokrzyski” dodano przystanek osobowy Lipowe Pole, rozszerzając ofertę na tym kierunku do granic województwa świętokrzyskiego.



Natomiast w ofercie pozataryfowej „Bilet Dobrych Relacji” dodano odcinek Kielce Gł. – Radom Gł., a w ofercie „Wspólny miesięczny” dedykowanej dla pasażerów Kolei Mazowieckich i POLREGIO dodano odcinek Skarżysko-Kam. – Radom Gł.

Województwo Wielkopolskie

W województwie wielkopolskim w ramach zmian od 10 marca w długi weekend majowy oraz w okresie Bożego Ciała kursować będą sezonowe pociągi przyspieszone: ORKAN z Poznania do Świnoujścia oraz RIWIERA i HARPUN z Poznania do Kołobrzegu.

Województwo Zachodniopomorskie

W województwie zachodniopomorskim zaplanowano dodatkową parę pociągów relacji Szczecin Gł. - Świnoujście Port - Szczecin Gł. w dni robocze. W ofercie pojawił się nowy pociąg z Kołobrzegu do Szczecina kursujący także w dni robocze. Dodatkowo rozszerzono termin kursowania porannego pociągu relacji Szczecin Gł. – Kołobrzeg, który wcześniej kursował tylko w soboty i niedziele – po zmianach pociąg odjeżdżający o 9:17 ze Szczecina do Kołobrzegu jeździ codziennie. Oprócz tego rozszerzono ofertę w dni robocze pociągów z i do Gryfina (dodatkowe 6 par) oraz z i do Stargardu (dodatkowe 3 pary).