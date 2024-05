Minister Zdrowia: będzie restrukturyzacja szpitali. Przykładowo: zamiast porodówki oddział długoterminowy lub zakład opiekuńczo-leczniczy

Ministra zdrowia Izabela Leszczyna pytana 10 maja 2024 r. w Programie Pierwszym Polskiego Radia o reformę szpitali zwróciła uwagę na Krajowy Plan Odbudowy i pieniądze na ochronę zdrowia. "Pula to prawie 19 mld zł, z czego 10 mld zł to szpitale" - zaznaczyła.

5 mld złotych na szpitale onkologiczne

Przypomniała, że 5 mld złotych zostanie przeznaczone na szpitale prowadzące opiekę onkologiczną. "Skorzysta z tego ponad 250 szpitali nie tylko klinicznych, nie tylko wysokospecjalistycznych, także szpitali powiatowych, jeśli prowadzą opiekę onkologiczną" - dodała.

Nie będzie likwidacji szpitali - będzie restrukturyzacja

Dopytywana o nierentowane szpitale powiatowe odpowiedziała, że "ustawę pisowską, która przewidywała likwidacje szpitali powiatowych, zmieniliśmy na taką, która mówi o restrukturyzacji szpitali".



"Mamy wybrane nowe samorządy. Siadamy do stołu z dyrektorami regionalnych NFZ-ów, z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, z samorządowcami, z dyrektorami szpitali i pokazujemy im know-how. Mówimy jak możesz zrestrukturyzować swój szpital, żeby twoi ludzie, lokalna społeczność dostała to wszystko, czego potrzebuje, ale żeby twój szpital się nie zadłużał" - wyjaśniła. Dodała, że w piątek zaczyna pracę zespół, który został przez nią powołany specjalnie do monitorowania i wdrażania koncepcji, która jest już właściwie gotowa.



Ministra pytana była też, czy uda się uniknąć zamykania szpitali. "Jeśli mieliśmy porodówkę, na której dzisiaj rodzi się nam 100 dzieci, a mamy wokół mnóstwo osób starszych, seniorów, często niesamodzielnych (...), to zróbmy tam opiekę długoterminową, zróbmy tam Zakład Opiekuńczo-Leczniczy" - tłumaczyła.



"Mam już mapę, w których miejscach porodówka, mimo że rodzi się tam niewiele dzieci, musi zostać, bo następna jest ponad 40 km dalej. I te porodówki dofinansujemy - tak im skonstruujemy ryczałt, żeby one jednak były w stanie się utrzymać" - zapewniła Leszczyna.



Wyjaśniła, że inaczej będzie wyglądała sytuacja w przypadku porodówek, z których można zrezygnować. "Tam, gdzie będzie można zapewnić transport medyczny i kobietę w ciąży możemy dowieść do porodówki lepiej wyposażonej, z anestezjologiem, gdzie dostanie znieczulenie okołoporodowe, poradę laktacyjną (...) to chcę, żeby kobiety rodziły w takich miejscach i im to zapewnię" - podkreśliła. Oceniła, że nierentowną porodówkę można przekształcić w oddział ginekologiczny lub oddział długoterminowy.



Dopytywana czy jest zielone światło Komisji Europejskiej na rewizję KPO odpowiedziała: "jesteśmy pewni, że Komisja da nam zielone światło, bo zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo potrzebnych i pożytecznych zmian". (PAP)



Autorka: Aleksandra Kiełczykowska

ak/ agz/