1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 823 zł dla osoby w rodzinie. Od 1 stycznia 2025 roku wzrosną kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Taka jest propozycja przyjęta przez Radę Ministrów. Wzrost kryteriów dochodowych oznaczałby też podwyżkę maksymalnej kwoty zasiłku stałego.

Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej w 2025 roku

W czwartek 14 maja 2024 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję zmiany kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej od dnia 1 stycznia 2025 r., przedłożoną przez Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, Ministrę Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z propozycją rządu kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej miałoby wynosić 1 010 zł, a dla osoby w rodzinie 823 zł. Aktualnie są to kwoty odpowiednio 776 zł i 600 zł.

Wzrost niektórych świadczeń z pomocy społecznej

W praktyce oznacza to również podwyższenie kwot świadczeń pieniężnych związanych z ustawą o pomocy społecznej. W przypadku pomocy pieniężnej na usamodzielnienie jest to podwyżka z 1 837 zł do 2 066 zł.

Ważne Z 1000 zł do 1229 zł wzrośnie maksymalna kwota zasiłku stałego.

Warto pamiętać, iż od początku 2024 r. obowiązują nowe zasady dotyczące ustalania wysokości zasiłku stałego. Obecnie zasiłek stały jest ustalany w wysokości:

w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;

w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Aktualnie kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

Ważne terminy

Propozycją rządu dotyczącą kwot kryteriów dochodowych zajmie się teraz Rada Dialogu Społecznego.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. W roku, w którym przeprowadza się weryfikację, Rada Ministrów do 15 maja przedstawia Radzie Dialogu Społecznego m.in. propozycję kwot kryteriów dochodowych, a RDS uzgadnia kryteria w terminie do 15 czerwca danego roku kalendarzowego. Zweryfikowane kryteria dochodowe podlegają obwieszczeniu w „Monitorze Polskim” w terminie do 15 lipca.

Jeśli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w przewidzianym terminie kryteriów dochodowych, to Rada Ministrów ustali je w drodze rozporządzenia w terminie do 15 lipca. W takim przypadku nie będą one niższe niż w przedstawionej przez rząd propozycji

Ostatnia weryfikacja kryteriów dochodowych miała miejsce trzy lata temu, czyli w 2021 r.