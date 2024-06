Amerykanie, Niemcy i Francuzi będą produkować amunicję na Ukrainie. Podpisano już umowy z ukraińskim rządem

Koncern zbrojeniowy ze Stanów Zjednoczonych Northrop Grumman zacznie produkcję amunicji na Ukrainie. Taką informacje przekazał ukraiński portal Militarnyj. To pierwsza taka umowa między ukraińskim rządem a amerykańską firmą produkującą broń.

Amunicja średniego kalibru na początek. Potem amunicja czołgowa

Jak zapowiedziano, umowa dotyczy wytwarzania amunicji średniego kalibru. "W miarę powstawania kolejnych innowacyjnych projektów zamierzamy rozszerzyć naszą ofertę na amunicję czołgową (kalibru) 155 mm i inny sprzęt" – powiadomił Dave Bartell, dyrektor ds. międzynarodowych kontaktów biznesowych w sektorze systemów obronnych firmy Northrop.



Do porozumienia między Bartellem a Stanleyem Brownem, przedstawicielem Departamentu Stanu, doszło podczas targów broni Eurosatory, które trwają od 17 do 21 czerwca w Paryżu – przekazał w czwartek ukraiński portal.



Bartell nie przedstawił szczegółowego planu koprodukcji, a Northrop odmówił komentarza w tej sprawie.

Stany Zjednoczone będą inwestować w ukraiński przemysł zbrojeniowy

Amerykański urzędnik przypomniał, że w ramach nowego Programu Przedsiębiorstw Obronnych Ukrainy, realizowanego przez Departament Stanu, w ukraiński przemysł zbrojeniowy zainwestowanych zostanie 2 mld dolarów. Jego zdaniem może to otworzyć drzwi do amerykańsko-ukraińskiej współpracy w zakresie produkcji uzbrojenia.



Do tej pory USA wspierały Ukrainę, koncentrując się na produkcji amerykańskiej broni w firmach państw członkowskich NATO w Europie Środkowej. M.in. w ubiegłym roku podpisano umowę między koncernami Lockheed Martin i Raytheon na produkcję pocisków przeciwpancernych Javelin w Polsce.

W ostatnich miesiącach rząd USA zintensyfikował wysiłki na rzecz bezpośredniej współpracy z ukraińskim sektorem obronnym.

Northrop Grumman Corporation uznawana jest za jednego z największych na świecie producentów broni i dostawców technologii wojskowych. Działa także w branży elektronicznej, informatycznej, stoczniowej i lotniczej.

W 2023 roku USA podpisały z Northrop Grumman kontrakt o wartości 522 mln dolarów na produkcję amunicji dla Ukrainy.

Wcześniej podobną umowę Ukraina podpisała z firmą niemiecką i francuską

To nie pierwsza umowa ukraińskiego rządu z zagranicznymi firmami zbrojeniowymi, które mają otworzyć swoje przedsiębiorstwa na Ukrainie. Na początku czerwca 2024 r. niemiecki Rheinmetall potwierdził uruchomienie w tym kraju zakładu produkcyjnego Lynx Infantry Fighting Vehicle. Przedsiębiorstwo ma zostać otwarte "w najbliższej przyszłości" i będzie wytwarzać amunicję artyleryjską.



Również w tym miesiącu francusko-niemiecki producent KNDS i ukraińska firma KZVV podpisały kontrakt na produkcję na Ukrainie pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm. (PAP)

