Nowe standardy dla SIDUSIS od 12 sierpnia. Łatwiejsze będzie monitorowanie infrastruktury telekomunikacyjnej

Od 12 sierpnia w życie wejdą nowe standardy technologiczne dla Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS). Tak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Jak wskazał resort, dzięki wprowadzonym zmianom, łatwiejsze stanie się monitorowanie infrastruktury telekomunikacyjnej.

SIDUSIS. Istotną zmianą będzie "przekazywanie informacji o tym, czy zgłoszone zasięgi rzeczywiste opierają się na infrastrukturze własnej czy obcej (operatora hurtowego)"

SIDUSIS to bezpłatna baza danych, zawierająca informacje o dostępności stacjonarnych usług szerokopasmowych w polskich gminach. Jedną z funkcji systemu jest możliwość zgłaszania zapotrzebowania na usługi czy oznaczania nieruchomości jako pustostanów, co przyczynia się do eliminacji tzw. białych plam (miejsc bez dostępu do zasięgu).

Resort wskazał w komunikacie, że zawarte w dokumencie informacje opisują rozwiązania technologiczne wykorzystane w Systemie oraz format i sposób przekazywania danych przez użytkowników. Istotną zmianą będzie "przekazywanie informacji o tym, czy zgłoszone zasięgi rzeczywiste opierają się na infrastrukturze własnej czy obcej (operatora hurtowego)". Ministerstwo wyjaśniło, że dzięki temu łatwiej będzie ustalić, kto odpowiada za prawidłowość danych, co ułatwi skuteczne adresowanie i poprawę błędnych zgłoszeń.

"Wprowadzone zmiany wpłyną na całościową analizę i ocenę funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego, a przede wszystkim na ustalenie poziomu oraz zmian w dostępie do istniejącej infrastruktury stacjonarnego dostępu do internetu szerokopasmowego dla Operatorów Korzystających" - wskazał resort cyfryzacji. Dodano, że nowe standardy umożliwią również krzyżową kontrolę danych przekazywanych do systemu PIT oraz SIDUSIS. Potrzeba wprowadzenia przedmiotowych zmian była również sygnalizowana przez Prezesa UKE.

Zaktualizowane zostaną także moduły służące do zgłaszania zapotrzebowania oraz weryfikacji danych w SIDUSIS

Zaznaczono również, że zaktualizowane zostaną także moduły służące do zgłaszania zapotrzebowania oraz weryfikacji danych w SIDUSIS. Zmiany w formularzach mają na celu ułatwienie użytkownikom definiowania niezgodności oraz zapewnienie szybkiej i skutecznej reakcji zespołu obsługującego System - wskazał resort.

Ministerstwo zapowiedziało, że nowe standardy technologiczne będą obowiązywały od chwili ich publikacji. Zgodnie z harmonogramem przekazywania danych do SIDUSIS, podmioty, które obsługują ponad 50 000 punktów adresowych, będą musiały zastosować nowe standardy już od 16 sierpnia 2024 r. Pozostałe podmioty, z mniejszą liczbą punktów adresowych, uczynią to do 10 września 2024 r.

