Projekt "Szkoły międzypokoleniowej" ruszy jesienią, w formie pilotażu

Projekt "Szkoły międzypokoleniowej", czyli wspólna przestrzeń dla uczniów i seniorów, sprzyjająca wymianie informacji i integracji międzypokoleniowej, ruszy jesienią w formie pilotażu. Tak przekazała minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.

Ministra wystąpiła podczas sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, który odbył się pod patronatem marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Inicjatywę "Szkoły międzypokoleniowej" zapowiedziano 29 kwietnia, w Europejskim Dniu Solidarności Międzypokoleniowej. Jak wyjaśniono, ma ona polegać na otwarciu placówek na zajęcia z udziałem seniorów.

Okła-Drewnowicz podała, że projekt "Szkoły międzypokoleniowej" w formie pilotażu ruszy jesienią. Opisała go jako "wspólną przestrzeń" dla uczniów i seniorów. Młodzież ma m.in. "uczyć osoby starsze kompetencji cyfrowych". Mówiąc o opiece długoterminowej, minister wskazywała, że system powinien być tak skonstruowany, by służyć człowiekowi, a nie tak, by człowiek szukał w tym systemie miejsca dla siebie.

"W opiece długoterminowej mamy wielki problem z funkcjonowaniem obok zakładów opiekuńczo-leczniczych i Domów Pomocy Społecznej", jak zaznaczyła, wskazując, że "bardzo często jedna osoba podlega zarówno ministerstwu zdrowia, jak i ministerstwu rodziny".

Bon senioralny dla osób, które pracują i z tego powodu nie mogą zapewnić wsparcia bliskiej osobie starszej

Ministra przypomniała, że o projekcie dotyczącym bonu senioralnego. Ma być on przeznaczony dla osób, które pracują i z tego powodu nie mogą zapewnić wsparcia bliskiej osobie starszej w codziennym funkcjonowaniu. Środkami w ramach bonu senioralnego ma zarządzać gmina, która zorganizuje opiekę nad osobą starszą w jej miejscu zamieszkania. "Naszą ambicją jest stworzenie całego sektora usług opiekuńczych czy też usług wsparcia w miejscu zamieszkania. Im szybciej wejdziemy z tego typu usługami, tym dłużej będziemy żyli w lepszym zdrowiu" – powiedziała ministra.

Okła-Drewnowicz przypomniała, że powołała radę ds. polityki senioralnej, w której zasiada 30 osób reprezentujących różne środowiska, m.in. przedstawicieli pracodawców, samorządów, świata nauki, a także sami seniorzy. Ponadto, jak wyliczyła, utworzono zespoły ekspertów do spraw polityki senioralnej w regionach przy wojewodach, aby ułatwić "szybką ścieżkę informacji i kontaktu".

