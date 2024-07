Polaków ubywa, takie są fakty. Dane GUS pokazują co się dzieje

Polaków jest coraz mniej. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba ludności w Polsce zmniejszyła się o prawie 130 tys. osób. Spadek liczby ludności zanotowano w 14 województwach i w 270 powiatach. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Największy spadek liczby ludności w woj. śląskim, a najmniejszy w woj. mazowieckim

Największy spadek ludności nastąpił w woj. śląskim (o 26 572 osoby), a najmniejszy w woj. mazowieckim (o 85 osób). Tak wynika z danych GUS opublikowanych w raporcie "Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2024 r.". W dwóch województwach przybyło mieszkańców: w małopolskim (618) i w pomorskim (1266).

W grupie 314 powiatów, w porównaniu z 2023 r., liczba mieszkańców spadła w 270 z nich, a w 43 populacja się zwiększyła. W ujęciu procentowym największy spadek zanotowano w powiatach: hajnowskim w woj. podlaskim (o 610 osób), braniewskim w woj. warmińsko-mazurskim (o 570 osób), skarżyskim w woj. świętokrzyskim (o 984 osoby) i hrubieszowskim w woj. lubelskim (o 811 osób). Procentowo najwięcej ludności przybyło w powiatach wrocławskim w woj. dolnośląskim, piaseczyńskim w woj. mazowieckim i w poznańskim w woj. wielkopolskim, a także w powiecie warszawskim-zachodnim w woj. mazowieckim.

Liczba Polaków zmieniła się w miastach, a także na terenach wiejskich

GUS prześledził też, jak liczba ludności zmieniła się w miastach. Największy spadek zanotowano w Łodzi (6429 osób) i w Bydgoszczy (3604 osoby) i w Poznaniu (2877 osób). Procentowo najwięcej ludności ubyło w Koninie (1046 osób) i Wałbrzychu (1563). Łącznie liczba mieszkańców miast zmalała o 97 504 osoby.

Na terenach wiejskich zanotowano spadek liczby mieszkańców o 32 315 osób, najwięcej w woj. lubelskim (9558 osób), łódzkim (9276 osób), mazowieckim (7371 osób) i świętokrzyskim (6010 osób). We wsiach położonych w woj. pomorskim przybyły 6553 osoby, a mieszkańców wsi dolnośląskich było więcej o 4330 osób.

Zmiany w gęstości zaludnienia w Polsce w ostatnich latach

Gęstość zaludnienia w Polsce w porównaniu z poprzednim rokiem nie zmieniła się i wynosi 120 osób na km kw. W ostatnich trzech latach, począwszy od 2021 r., gęstość zaludnienia zmniejszała się o jedną osobę na km kw. rocznie. Rok 2024 jest pierwszym po 2021 r. w którym nie zanotowano spadku gęstości zaludnienia.

Podobnie jak w poprzednim roku najwyższa gęstość zaludnienia jest w woj. śląskim i wyniosła 350 osób na km kw. Wysoki poziom tego wskaźnika zanotowano również w województwach: małopolskim (226 osób na km kw.) i mazowieckim (155 osób na km kw.). Najmniej zaludnione pozostają województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie (po 56 osób na km kw.) i woj. lubuskie (70 osób na km kw.

Wśród miast na prawach powiatu największy wskaźnik gęstości zaludnienia wystąpił w Warszawie (3599 osób na 1 km kw.) oraz w dwóch śląskich miastach: Świętochłowicach (3416 osób na km kw.) i Chorzowie (3019 osób na km kw.). Świnoujście w woj. zachodniopomorskim, podobnie jak w latach poprzednich, pozostaje jednostką o najniższej gęstości zaludnienia wynoszącej 193 osoby na km kw.

GUS przekazał również, że według stanu z 1 stycznia 2024 r. w Polsce jest 16 województw, 314 powiatów, 66 miast na prawach powiatu i 2477 gmin: 302 miejskich (w tym 66 gmin mających również status miasta na prawach powiatu), 1464 wiejskich i 711 miejsko-wiejskich. W porównaniu do roku poprzedniego powierzchnia Polski zwiększyła się o 225 ha (z 31 393 136 ha do 31 393 361 ha). "Wartość ta stanowi przyrost obserwowany w woj. zachodniopomorskim i jest związana, podobnie jak w poprzednich latach, z dostosowaniem granic jednostek terytorialnych do linii podstawowej morza terytorialnego" – wyjaśniono w komunikacie GUS.