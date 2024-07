Zmiany w wynagradzaniu pracowników samorządowych wchodzą w życie 1 sierpnia 2024 r. Pensje od 4000 zł do 6200 zł

1 sierpnia wejdzie w życie znowelizowane rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Ale na wyższe pensje można liczyć przy pensjach należnych od 1 lipca.

Wyższe pensje dla pracowników samorządowych

Pracownicy samorządowi doczekali się podwyżek. W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie wynagradzania tej grupy pracowników. W dokumencie określone są nowe stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich kategorii zaszeregowania.

Kiedy rozporządzenie wchodzi w życie? Od 1 sierpnia 2024 r., ale kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku do rozporządzenia będą miały zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 lipca 2024 r. To znaczy, że jeżeli dotychczasowe wynagrodzenie jest niższe niż określono w rozporządzeniu, będzie obowiązek wyrównania pensji za lipiec.

Wysokość wynagrodzenia w kategorii zaszeregowania

Ile będą wynosiły pensje w poszczególnych kategoriach zaszeregowania?

W I kategorii minimalne wynagrodzenie zasadnicze wyniesie 4000 zł.

Kolejne kategorie przedstawiają się następująco:

II – 4050 zł,

III – 4100 zł,

IV – 4150 zł,

V – 4200 zł,

VI – 4250 zł,

VII – 4300 zł,

VIII – 4350 zł,

IX – 4400 zł,

X – 4500 zł,

XI – 4600 zł,

XII – 4700 zł,

XIII – 4800 zł,

XIV – 4900 zł,

XV – 5000 zł,

XVI – 5200 zł,

XVII – 5400 zł,

XVIII – 5600 zł,

XIX – 5900 zł,

XX – 6200 zł.

W rozporządzeniu zmieniono też przyporządkowanie niektórych stanowisk do grup zaszeregowania. Zmiany dotyczą m.in. geodetów, stanowisk w straży gminnej, opiekunów w domach pomocy społecznej oraz opiekunów środowiskowych.

Podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Poz. 1071)

