W Warszawie utrudnienia w związku z Biegiem Powstania Warszawskiego

W sobotę w Warszawie w związku z zawodami w Śródmieściu, na Żoliborzu i Bielanach będzie zmiana organizacji ruchu. Biegacze będą mieli do wyboru dwa dystanse: 5 i 10 km. Do tej pory do udziału w biegu zgłosiło się ponad 10 tys. osób.

Organizacja ruchu w stolicy w sobotę Organizacja ruchu w stolicy w sobotę Krótszy bieg rozpocznie się o godz. 20.30, a dłuższy o godz. 21.15. W czasie zawodów piesi przekroczą trasę biegu wyłącznie w wyznaczonych miejscach i pod nadzorem obsługi zawodów lub policji. REKLAMA REKLAMA Trasa biegu związana jest z symbolicznymi miejscami dla powstańczego zrywu z 1944 r. Rywalizacja na obu dystansach rozpocznie się przy skrzyżowaniu ul. Bonifraterskiej i Konwiktorskiej. W sierpniu 1944 r. toczyły się tam ciężkie walki. Po starcie zawodnicy pobiegną Bonifraterską, Muranowską, a potem Andersa i wiaduktem nad torami kolejowymi w kierunku Żoliborza. Przygotowanie startu i mety rozpocznie się kilka godzin przed zawodami. Z tego powodu w sobotę 27 lipca o godz. 16.30 zostanie zamknięta ul. Konwiktorska, a także Bonifraterska – od Konwiktorskiej do Świętojerskiej. Do godz. 19.30 kierowcy przejadą jednym pasem Bonifraterskiej, między Muranowską a Wałową. Około godziny 19.30 zostanie zamknięty również przejazd przez plac Krasińskich. Kierowcy skręcą w ul. Długą. Później, w godzinach 20.45-21.30, osoby jadące Miodową będą kierowane w ul. Kapucyńską i na Trasę W-Z. W tym czasie na placu Teatralnym nie będzie można wjechać w ul. Senatorską w kierunku placu Zamkowego. Jadący ul. Słomińskiego nie skręcą w Międzyparkową i Szymanowską. Dopuszczony będzie dojazd do posesji w rejonie Dawidowskiego i Inflanckiej – bez możliwości wjazdu na Andersa. Ruch na plac Krasińskich i Muranowską wróci około godz. 22.00. Konwiktorska będzie zamknięta najdłużej. Samochody pojadą nią dopiero w niedzielę 28 lipca o godz. 2.00. Dalszy ciąg materiału pod wideo Po zbiegnięciu z wiaduktu zawodnicy pobiegną ul. Mickiewicza. Następnie na placu Inwalidów skręcą w Czarnieckiego i po dobiegnięciu do Krasińskiego skierują się w stronę Centrum Olimpijskiego. REKLAMA O godz. 20.00 zostanie zamknięta jezdnia ul. Mickiewicza prowadząca w stronę Bielan, od wiaduktu kolejowego do placu Inwalidów. Z placu kierowcy dojadą jednym pasem ul. Mickiewicza tylko do ul. gen. Zajączka, gdzie będą musieli skręcić w prawo. Z ul. gen. Zajączka, po obu stronach, nie będzie wyjazdu na Mickiewicza. Także o godz. 20.00 zostaną wyłączone z ruchu plac Inwalidów i ul. Czarnieckiego – po stronie Cytadeli. Nieprzejezdny stanie się również fragment ul. Krasińskiego od Wisłostrady do Czarnieckiego. Z Dziennikarskiej będzie skręt w prawo w Krasińskiego i otwarty przejazd nią do placu Wilsona. Na placu kierowcy nie skręcą w Krasińskiego w stronę Wisłostrady. Ruch na poszczególnych ulicach będzie wracał stopniowo w miarę opuszczania trasy przez ostatniego z zawodników. Około godz. 22.00 zaplanowano otwarcie ul. Mickiewicza. Pół godziny później samochody pojadą przez plac Inwalidów i ul. Czarnieckiego i Krasińskiego. Autopromocja Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie Sprawdź Na węźle z Wisłostradą zawodnicy rywalizujący na krótszym dystansie skręcą w prawo, w stronę Starego Miasta. Z kolei osoby, które wybiorą dłuższy dystans, skręcą w lewo, w ul. Gwiaździstą. Pobiegną nią aż do końca, wzdłuż parku Kępa Potocka. Do Śródmieścia wrócą Wisłostradą. O godz. 20.00 zostanie zamknięta jezdnia Wisłostrady prowadząca w stronę Wilanowa, na odcinku od mostu Skłodowskiej-Curie do ul. Wenedów. Kierowcy nie zjadą na Wybrzeże Gdyńskie z Pułkowej, mostu Skłodowskiej-Curie, Trasy AK i mostu Grota-Roweckiego. Ruch na jezdni w stronę Gdańska będzie odbywał się bez większych utrudnień. W czasie zawodów kierowcy nie skręcą jedynie w ul. Sanguszki, Krasińskiego i Gwiaździstą. Zamknięty fragment Wisłostrady ominą ul. Jagiellońską lub Wysockiego. O godz. 21.00 zostanie wyłączona z ruchu ul. Gwiaździsta. Zamknięte będą również wyjazdy z osiedli do niej dochodzących. Ul. Podleśna nie będzie miała połączenia z Gwiaździstą – możliwy będzie wyłącznie wjazd na osiedle. Ruch na Gwiaździstą wróci około godz. 22.30. Ostatni odcinek trasy biegu poprowadzi ulicami: Wybrzeże Gdyńskie, Krajewskiego, Zakroczymską i Konwiktorską. Ulice przed metą również zostaną zamknięte o godz. 20.00. Otwarta pozostanie nitka ul. Sanguszki prowadząca w stronę Wisłostrady, aby mieszkańcy mogli wyjechać z Nowego Miasta. Przywrócenie ruchu na Wisłostradzie i na ul. Krajewskiego i Zakroczymskiej planowane jest o godz. 23.00. W dniu zawodów na trasie rywalizacji zostaną ustawione znaki zakazu zatrzymywania się i postoju wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. Przez całą sobotę samochodów nie będzie można zaparkować na ul. Konwiktorskiej i Bonifraterskiej, między Muranowską a Świętojerską. Później, o godz. 16.30, zakazy staną także na ul. Sapieżyńskiej i Wałowej. Na pozostałych drogach zakaz parkowania będzie obowiązywał od godziny 20.00 do końca dnia. "Wraz z rozpoczęciem przygotowań do imprezy i zamykaniem kolejnych ulic etapami na trasy objazdowe będą kierowane tramwaje linii 6, 15 i 18 oraz autobusy linii 100, 114, 116, 121, 122, 157, 178, 180, 185, 197, 503 i 518" – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego. Uczestnicy 33. Biegu Powstania Warszawskiego w sobotę na podstawie numeru startowego są uprawnieni do nieodpłatnych przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej (autobusami, tramwajami, metrem, pociągami SKM, KM i WKD) w granicach I strefy biletowej ZTM. mas/ joz/ Zobacz również: Taylor Swift w Warszawie 1-3 sierpnia 2024 r. 200% wzrost cen noclegów już teraz. Co będzie za niecałe 3 tygodnie?

Darmowe potańcówki w Warszawie