Rok szkolny 2024/2025. 5000 zł stypendium od premiera w dwóch ratach dla ucznia w każdej szkole średniej

Wybrani przez samorząd uczniowie szkół średnich dostaną od Prezesa Rady Ministrów 5000 zł stypendium na cały rok szkolny

Samorząd uczniowski wybiera jedną osobę, która otrzymała promocję z wyróżnieniem i uzyskała najwyższą średnią ocen w danej szkole. Może wybrać również ucznia, który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy i uzyskuje w niej najwyższe wyniki.



Na tej podstawie Prezes Rady Ministrów przyznaje stypendium jednemu uczniowi w każdej szkole, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Jak będzie wypłacane stypendium?

Stypendium na rok szkolny 2024/25 wynosi w sumie 5 tysięcy zł i jest wypłacane przez wojewodę w dwóch ratach:

1) do 30 listopada – za okres od września do grudnia;

2) do 30 kwietnia – za okres od stycznia do czerwca.



Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje, że otrzymane w ramach tego stypendium pieniądze każdy uczeń będzie mógł przeznaczyć na dowolnie wybrany cel, np. pomoce naukowe.