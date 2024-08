Ile darmowych miejsc w żłobkach jest w Warszawie? Wiceminister rodziny: System żłobkowy w Warszawie powinien być wzorem dla innych miast w Polsce

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział, że od początku pierwszej kadencji podwoił liczę darmowych miejsc w żłobkach. Obecnie jest ich 17 tysięcy.

Żłobki w stolicy najlepsze w skali kraju?

REKLAMA

Podsumowanie realizacji programu żłobkowego w stolicy odbyło się na konferencji prasowej z wiceminister rodziny Aleksandrą Gajewską. Trzaskowski nawiązując do programu Aktywny rodzic, który ma ruszyć w październiku powiedział: - Bardzo się cieszę, że rząd Donalda Tuska w pewnym sensie inspirował się tymi rozwiązaniami, które wprowadziliśmy w Warszawie i pojawił się projekt wprowadzenia tego typu rozwiązań w całym kraju.

REKLAMA

Prezydent stolicy poinformował, że od września będzie działał nowy żłobek na Białołęce (dla 300 dzieci) przy ulicy Ceramicznej. "Kolejne dwie placówki na Woli - przy ulicy Ludwiki i Kasprzaka oraz żłobek na Ochocie przy ulicy Korotyńskiego będziemy oddawać do użytku niebawem". I dodał, że miasto wprowadziło specjalną aplikację mobilną "warszawskie żłobki", która pomaga w rekrutacji, ale również służy do oceny placówek. - Dzięki środkom z rządowego programu będziemy mogli realizować kolejne inwestycje i podnosić jakość opieki w warszawskich placówkach - zapewnił.

Wiceminister rodziny podkreśliła, że system żłobkowy w Warszawie powinien być wzorem dla innych miast w Polsce. Zaznaczyła, że w Warszawie nie koncentrowano się wyłącznie na podniesieniu poziomu użłobkowienia, ale także na standardzie opieki nad małymi dziećmi.

Gajewska oceniła, że jakość opieki w warszawskich żłobkach jest najwyższa w całym kraju. Wskazała, że celem jest teraz przeniesienie tych wzorców na pozostałe regiony w kraju. Wiceminister zwróciła uwagę, że pomóc ma w tym program Aktywny Rodzic.

Ważne Wnioski o nowe świadczenie z programu Aktywny rodzic będzie można składać od 1 października.

Program Aktywny rodzic

Na jakie świadczenia mogą liczyć rodzice i opiekunowie? Dla pracujących opiekunów przeznaczone jest świadczenie "aktywni rodzice w pracy". Jeśli dziecko uczęszcza do żłobka, to będzie na nie przysługiwać świadczenie "aktywnie w żłobku", które zastąpi dotychczasowe dofinansowanie żłobkowe z ZUS. Trzeci rodzaj wsparcia to świadczenie "aktywnie w domu", które zastąpi rodzinny kapitał opiekuńczy i obejmie także pierwsze dziecko. Prawo do świadczeń nie będzie zależało od dochodów rodziny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Aktywni rodzice w pracy

O świadczenie "aktywni rodzice w pracy" będą mogli wystąpić rodzice i opiekunowie, którzy są aktywni zawodowo. Obejmie dzieci od 12. do 35. miesiąca życia, które nie chodzą do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego i nie są pod opieką dziennego opiekuna. Świadczenie wyniesie 1500 zł miesięcznie na dziecko lub 1900 zł, jeżeli maluch ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności.

Aktywnie w żłobku

Na dzieci, które uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego lub są pod opieką dziennego opiekuna, będzie przysługiwać świadczenie "aktywnie w żłobku". To wsparcie zastąpi dotychczasowe dofinansowanie żłobkowe z ZUS.

Aktywnie w domu

Trzeci rodzaj świadczenia to "aktywnie w domu". Będzie przysługiwać na każde dziecko w rodzinie, w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Zastąpi dotychczasowy rodzinny kapitał opiekuńczy, ale w odróżnieniu od RKO obejmie także pierwsze dziecko. Świadczenie wyniesie po 500 zł miesięcznie. Łączna kwota do wykorzystania na jedno dziecko w okresie od 12. do 35. miesiąca życia dziecka wyniesie 12 tys. zł.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl