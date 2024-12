Mianowania urzędników w służbie cywilnej 2025–2027 - limity. Jest decyzja rządu

Mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego mają powody do radości. Od środy 1 stycznia w dni powszednie przybędzie połączeń między do Warszawy i z powrotem. Warszawska Kolej Dojazdowa poinformowała, że na wspólnym odcinku od Podkowy Leśnej do Warszawy w godzinach szczytu zamiast czterech pojedzie pięć pociągów w danym kierunku ruchu.