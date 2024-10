Wymiana sprzętu komputerowego w szkołach: Konieczny jest program i fundusze. Należy wesprzeć mniejsze placówki

Obowiązujące od 15 października przepisy zaktualizowały minimalne wymagania dotyczące m.in. sprzętu komputerowego w szkołach. Potrzebny jest kompleksowy program, który pozwoli na regularną wymianę sprzętu w pracowniach komputerowych. W celu dostosowania się do nowych przepisów konieczny jest dostęp do odpowiednich funduszy.

Nowe wymagania dotyczące sprzętu komputerowego

REKLAMA

Od 15 października 2024 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 25 września 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz.U. z 2024 r. poz. 1442). Rozporządzenie zaktualizowało minimalne wymagania dotyczące m.in. sprzętu komputerowego w szkołach i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jedną z przyczyn zmiany przepisów jest m.in. postęp technologiczny.

REKLAMA

Zgodnie z nowymi przepisami szkoły podstawowe i ponadpodstawowe prowadzące kształcenie w formie dziennej powinny być wyposażone w sprzęt komputerowy umożliwiający wykorzystanie technologii cyfrowych przy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Chodzi tu m.in. o komputery stacjonarne, komputery stacjonarne typu all-in-one, laptopy, laptopy przeglądarkowe lub tablety. Sprzęt ten musi spełnić minimalne wymagania określone w załączniku do rozporządzenia.

Sprzęt komputerowy pozyskany z projektów unijnych lub rządowych

Grzegorz Cichy, prezes Unii Miasteczek Polskich, w rozmowie z PAP wskazał, że większość szkół ma nowy sprzęt pozyskany z projektów unijnych lub rządowych i to od ich realizacji w dużej mierze zależy poziom wyposażenia w takich ośrodkach. Według samorządowca pojedyncze zestawy komputerowe, np. dla personelu i dyrekcji, są dość nowoczesne, gorzej z pracowniami komputerowymi, gdzie zdarza się, że uczniowie pracują na sprzęcie starszym niż dziesięć lat.

Zdaniem Cichego, przy obecnym postępie technologicznym sprzęt komputerowy należałoby wymienić już po około pięciu latach. „Monitor może i jeszcze działa, ale komputer nie jest w stanie już obsłużyć nowych programów. Koszty licencji na oprogramowanie również stanowią barierę, przez co szkoły nie mogą pełnić swojej funkcji edukacyjnej na najwyższym poziomie” - wyjaśnił.

Konieczne wsparcie finansowe

REKLAMA

W opinii Cichego wymagania zawarte w rozporządzeniu są do spełnienia, ale „nie tak szybko”. „Odgórnie narzucone działania bez równoczesnego wsparcia finansowego stanowią dla nas duże wyzwanie. Jeżeli musimy dostosować się do nowych rozporządzeń w określonym czasie, powinniśmy mieć dostęp do odpowiednich funduszy, tak jak to ma miejsce w programach typu Polska Cyfrowa” - dodał.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zdaniem prezesa Unii Miasteczek Polskich potrzeba kompleksowego programu, który pozwoli na regularną wymianę sprzętu w pracowniach komputerowych. „Obieg elektroniczny będzie wymagał nowych drukarek, nowych skanerów, czy innych nośników, dysków, serwerów itd. Szkoły czy gminy muszą mieć na to środki” - podkreślił.

Cichy ocenił też, że „w szkołach miejskich sprzęt jest nowszy i lepszy, niż w szkołach wiejskich”, do których trafia sprzęt np. z większej szkoły albo taki, który pochodzi z jakiejś likwidowanej placówki. „Należałoby więc wesprzeć mniejsze placówki” - dodał.

Konieczność zapewnienia rozwoju cyfrowego

Konieczność nowelizacji rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania wynika z realizacji tzw. kamienia milowego w KPO: „Minimalne obowiązujące standardy wyposażenia wszystkich szkół w infrastrukturę cyfrową umożliwiającą wykorzystanie technologii cyfrowych w nauce na równym poziomie w każdej szkole”.

KPO, którego „jednym z podstawowych celów jest zapewnienie optymalnego poziomu rozwoju cyfrowego”, zakłada podjęcie i realizację licznych reform oraz inwestycji. To m.in. zapewnienie nowych komputerów przenośnych do dyspozycji nauczycieli – co najmniej 553 tys. 336 sztuk i uczniów – co najmniej 735 tys. sztuk; wyposażenie sal lekcyjnych w połączenie z siecią LAN co najmniej 100 tys. sal.