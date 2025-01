Dofinansowania m.in. dla OSP, kół gospodyń wiejskich oraz klubów sportowych. Ruszają prekonsultacje programu NIW-CRSO pn. "Moc Małych Społeczności". Kto będzie mógł starać się o dofinansowanie? Ile będzie wynosiło? Jaki jest harmonogram?

Ministra ds. Społeczeństwa Obywatelskiego Adriana Porowska poinformowała w poniedziałek, 27 stycznia, że ruszyły prekonsultacje społeczne dotyczące Rządowego Programu Wsparcia Organizacji Pozarządowych na rok 2025 – "Moc Małych Społeczności". Program stworzony we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW – CRSO) został już przedyskutowany przez Komitet ds. Pożytku Publicznego. Z programu skorzystać będą mogły małe i średnie organizacje pozarządowe z obszarów wiejskich i mniejszych miejscowości. Budżet programu wynosi 70 mln zł.

Dofinansowania m.in. dla OSP, kół gospodyń wiejskich oraz klubów sportowych

Celem tego programu jest wzmacnianie instytucjonalne małych i średnich organizacji pozarządowych z terenów wiejskich i mniejszych miejscowości oraz zwiększanie ich odporności społecznej poprzez rozwój aktywności obywatelskiej, podnoszenie kompetencji i tworzenie sieci współpracy. Zwiększenie potencjału organizacji ma prowadzić również do rozwoju sektora pozarządowego, w tym także do podniesienia jakości działania organizacji oraz ich efektywniejszego zaangażowania w działania na rzecz społeczności lokalnych.

Dofinansowania: dla kogo?

Program ten skierowany jest do organizacji działających w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców. O dofinansowania z programu będą mogły starać się m.in. OSP, kluby sportowe, czy koła gospodyń wiejskich oraz inne małe organizacje. Ministra Porowska podkreślała, że jest to ważna inwestycja w nasze przyszłe bezpieczeństwo, gdyż ma to duży wpływ na odporność społeczną, a ta powinna być budowana lokalnie i w małych społecznościach. Z programu skorzystają organizacje o mniejszych budżetach, dla których stabilne finansowanie i wsparcie instytucjonalne są kluczowe dla zachowania zdolności operacyjnych i dalszego rozwoju.

Dofinansowania: na co?

Program przewiduje granty bezpośrednie (do 800 grantów dla organizacji pozarządowych do 50 000 zł każdy) i regranting oferowany poprzez instytucje pośredniczące (1200 minigrantów w ramach regrantingu do 10 000 zł każdy), a także system wsparcia merytorycznego w każdym regionie. Program obejmuje m.in. dotacje na działalność, regranting, organizację szkoleń, animację lokalnych inicjatyw oraz różne formy współpracy z samorządami i innymi organizacjami. Zastępca dyrektora NIW – CRSO Adela Gąsiorowska przekazała, że przy promowaniu obecnie trwających programów Instytut jeździł po Polsce i prowadził spotkania szkoleniowe dotyczące pisania wniosków o dofinansowania i teraz także będą to robić. Nasi pracownicy w terminie towarzyszącym naborowi jak najbardziej udzielają wszelkich odpowiedzi. Mamy infolinię, jest możliwość skonsultowania się – dodała Gąsiorowska.

Dofinansowania: harmonogram

Nabór wniosków o dofinansowania z programu „Moc Małych Społeczności” ruszy na przełomie kwietnia i maja 2025 r. Na lipiec – grudzień 2025 r. zaplanowano realizację projektów wspieranych bezpośrednio przez NIW-CRSO. Na wrzesień – grudzień zaplanowano regranting.

Ruszają prekonsultacje

Prekonsultacje potrwają od 27 stycznia 2025 r. do 17 lutego 2025 r. organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego mogą zgłaszać swoje opinie oraz uwagi dotyczące założeń programu na maila: konsultacje_DOB@kprm.gov.pl