Pierwsze dziecko z rządowego programu in vitro już na świecie

Urodziło się pierwsze dziecko z rządowego programu in vitro. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że do programu zakwalifikowało się ponad 23 tys. par, efektem jest 9258 ciąż.

Ministra Izabela Leszczyna informacją o narodzinach dziecka podzieliła się na antenie radia TOK FM: - Właśnie urodziło się nam pierwsze dziecko z naszego programu in vitro. To jest wcześniaczek (...) Dziewczynka i mama czują się bardzo dobrze. Gratuluję rodzicom, cieszę się po prostu niezmiernie.

Z programu rządowego wsparcia in vitro pary dotknięte niepłodnością mogą korzystać od 1 czerwca 2024 r. Szefowa resortu efekty określiła jako "ogromny sukces". Jak podała, do tej pory dzięki procedurze wspomaganego rozrodu, udało się uzyskać 9 258 ciąż. W sumie do programu zakwalifikowano ponad 23 tys. par, a 17 tys. - jak poinformowała Leszczyna - "już jest w tym procesie".

Dodała, że dużą popularnością cieszy się także dotowany przez państwo program ochrony płodności na okoliczność leczenia, m.in. onkologicznego. "Jest ponad pół tysiąca osób, które zamroziło swoje gamety" - powiedziała, zaznaczając, że większość tej grupy stanowią mężczyźni.

Dla kogo przeznaczony jest rządowy program

Kto może skorzystać ze wsparcia? Rządowy program wsparcia in vitro przeznaczony jest dla par, które są w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu (wystarczy deklaracja), u których w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem do programu stwierdzono niepłodność lub była ona nieskutecznie leczona, a także takich, które mają kriokonserwowane i przechowywane zarodki, utworzone w ramach wcześniej realizowanych procedur. Obowiązujące w programie kryterium wieku to 42 lata dla kobiet, które korzystają z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia, 45 - dla kobiet, które korzystają z dawstwa oocytów lub zarodka, oraz 55 lat dla mężczyzn.

